Наследница на Райна Княгиня във "Фермата" разкри тежка семейна драма

Историята на Джулиан и Светослав Бърканичков, представена от водещия на „120 минути“ Светослав Иванов, развълнува дълбоко участниците във „Фермата“ и провокира вълна от лични изповеди.

Треньорката по щанги Кристияна разказа за корените си - майка ѝ е от Панагюрище и е роднина на Райна Княгиня, а семейството им винаги е държало на традициите. Тя обаче е била принудена да отгледа трите си деца сама след развод поради изневяра на съпруга ѝ. Въпреки изпитанията, Кристияна отбеляза, че „животът не е само цветя и рози“, а останалите я подкрепиха за нейната сила.

Не по-малко трогателна бе и историята на Румяна, изоставена от баща си още като дете. Сълзи в очите ѝ предизвика споменът за абитуриентския ѝ бал през 2000 г., когато той се появил само за да даде букет цветя и отново изчезнал. Сестрите Ивайла и Божидара Бакалови, също деца на разведени родители, изразиха пълно разбиране и я посъветваха да прости - така, както Джулиан е намерил сили да не таи обида към своя баща.