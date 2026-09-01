Най-луксозната бензиностанция в света, зареждат само суперколи

Една бензиностанция на булевард „Шарл III“ в Монако се е превърнала в истинска Мека за автомобилните ентусиасти. Причината е проста - в княжеството концентрацията на суперколи и хиперколи е толкова висока, че дори зареждането на гориво може да се превърне в своеобразно автомобилно шоу.

Около колонките често могат да бъдат видени carspotter-и - фенове със смартфони и фотоапарати, които чакат поредната екзотична машина да спре за гориво. А шансът, да попаднат на нещо впечатляващо, е сериозен. Твърди се, че на територия от близо два квадратни километра в княжеството се движат над 2000 суперколи.

Най-скъпото „зареждане“ в Европа?

В Монте Карло автомобил, който на друго място би предизвикал задръстване от любопитни погледи, може да остане почти незабелязан. Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, Bugatti и Pagani са част от ежедневния автомобилен пейзаж.

Именно това прави въпросната бензиностанция толкова популярна. Тук няма организирано изложение, няма предварително подбрани автомобили и няма входна такса. Всички коли просто са спрели да заредят.

За carspotter-ите обаче това е перфектната комбинация от случайност и лукс. Никога не знаеш какво ще се появи на следващата колонка - и точно това превръща мястото в популярна локация за снимки и видеа в социалните мрежи.

Когато клиентите са световни звезди

Автомобилната сцена в Монако става още по-интересна заради хората, които живеят там. Княжеството е дом на редица известни спортисти, сред които и звезди от света на Формула 1.

Яник Синер, например, е бил засичан със своето Ferrari 812 Competizione и Porsche 911 Carrera 4S. Шарл Льоклер също е добре познат на местните автомобилни ентусиасти. Пилотът притежава няколко Ferrari-та, но когато трафикът стане прекалено натоварен, предпочита далеч по-практично решение - Vespa.

Ландо Норис пък има колекция, която показва доста по-разнообразен вкус. В нея могат да се открият както модерни автомобили като McLaren 765LT Spider, така и класики като Lamborghini Miura и Fiat 500 Jolly.

Така е напълно възможно едно уж рутинно спиране за бензин да се превърне в миниатюрно автомобилно изложение с участието на няколко световноизвестни модела.

И дори хиперколите трябва да зареждат

Колкото и впечатляващ да е автомобилът, физиката си остава физика. Дори най-скъпата хиперкола трябва периодично да спира на бензиностанцията.

При цена на бензина от около 2,03 евро за литър това може да се окаже сериозен разход. Ferrari 812 например има резервоар с вместимост около 92 литра, докато при някои модели на Bugatti капацитетът достига 100 литра.

Сметката за пълен резервоар тогава може да се доближи до 200 евро.

За обикновения автомобил това е сума, която определено се усеща. За собственик на хиперкола за няколко милиона евро обаче вероятно е един от най-малките разходи по автомобила.

И точно в това се крие чарът на бензиностанцията в Монте Карло. На повечето места тя е просто място, където колата получава гориво. В Монако понякога е мястото, където автомобилните мечти спират за няколко минути до колонката.