Кризата се задълбочава: Колите ще поскъпнат още

Растящите цени на суровините, проблемите с наличността на чипове и все по-сложните вериги за доставки засягат автомобилните производители, като това ще се отрази на цените на новите автомобили. Toyota говори за разходи, достигнали еквивалента на 7 милиарда евро, а Stellantis за 1 милиард евро допълнителни разходи. Компаниите предупреждават, че някои от тeзи разходи ще трябва да бъдат прехвърлени на клиенти, пише "Аутомедия".

Проблемите с доставките не са нови за автомобилната индустрия, но настоящата ситуация се различава по мащаб и брой припокриващи се фактори. В същото време производителите трябва да се справят с по-скъпи материали, по-високи разходи за енергия и транспорт, ограничена наличност на определени компоненти и промени в търговската политика. Всичко това се случва в момент, когато компаниите се опитват да намалят разходите и да подобрят финансовите си резултати.

Увеличението на разходите се влияе, наред с други неща, от събития в Близкия изток. Войната между САЩ и Иран, която започна в края на февруари и все още не е приключила, допринесе за покачването на цените на петрола и енергията.

В наши дни автомобилната индустрия плаща повече за пластмаси, алуминий, стомана, мед и други материали. Renault оценява, че през втората половина на годината допълнителни разходи, свързани с цените на суровините и инфлацията, ще възлизат на 400 милиона евро. Това е два пъти повече от тежестта, поета през първите шест месеца на годината. В същото време компанията не предполага, че ситуацията бързо ще се върне към предишното ниво.

Дънкан Минто - главен финансов директор на Renault, посочва, че настоящото увеличение на цените не изглежда като краткосрочно явление. Преди това производителите можеха да ограничат въздействието на увеличенията чрез преговори с доставчиците. Този път обаче проблемът е по-постоянен.

Подобни предупреждения идват от Stellantis. Компанията очаква допълнителни разходи от 1 милиард евро през втората половина на годината, които са засегнати както от цените на суровините, така и от липсата на възстановяване на американските тарифи, които компанията е използвала през първата половина на годината.

Друг проблем беше наличието на чипове. Съществува силна конкуренция от центрове за данни, използвани от изкуствения интелект на пазара. Търсенето на памет расте, а производителите на технологии могат да предложат повече от автомобилните компании. В резултат на това автомобилните вериги за доставки стават все по-скъпи и трудни за осигуряване.

Проблемът вече беше посочен от компании като Honda, Stellantis и производителя на автомобилни части Magna. Според Сумихиро Такахаши от Honda, че разходите рязко растат основно поради връзката между търсенето и предлагането. Педро Пачеко, анализатор в Gartner, смята, че чипове в момента са най-големият проблем с доставките за автомобилните производители. Той отбеляза, технологичните компании наддават над автомобилната индустрия, което допълнително повишава цените. Индустрията, която до скоро се бореше с недостиг на полупроводници след пандемията, отново трябва да се конкурира за ключови компоненти.

Растящите разходи се утежняват от промените в световната търговия. Американските мита върху части, произведени извън САЩ, карат производителите да търсят нови доставчици. Такива промени могат да повишат както цените на материалите, така и на готовите компоненти.

В Европа, от друга страна, се подготвя инициативата „Произведено в Европа“, която цели да помогне на производителите, използващи по-голям брой местни части, ограничавайки предимството на по-евтините компоненти, внесени от Китай. Зависимостта от доставките на редкоземни елементи и нарастващият брой фалити на компании за части остават допълнителна заплаха.

Мащабът на проблемите кара производителите все по-ясно да говорят за необходимостта от повишаване на цените. Преди време Toyota предупреди, че по-високите цени на материалите и разходите, свързани с укрепването на веригата за доставки, ще ѝ струват еквивалента на 7 милиарда евро през настоящата финансова година. Таканори Азума, който ръководи счетоводството в Toyota,посочва, че компанията възнамерява да възстанови около половината от тази сума чрез промени в цените.

Подобен път беше обявен от Nissan, който също посочи необходимостта от повишаване на цените и посочи, че конкурентите реагират по подобен начин. Mercedes, от своя страна, оценява, че увеличението на цените на суровите материали ще намали маржа на печалба през втората половина на годината с около 1 процент.

За производителите проблемът не е една криза, а едновременното възникване на множество смущения. Войни, тарифи, по-скъпи суровини, проблеми с полупроводниците и фалити на доставчиците усложняват и без това все по-сложното производство на автомобили. Според експертите най-голямото предизвикателство е натрупването на тези явления. Компаниите имат все по-малко възможности да поемат нарастващите разходи, така че част от разходите може в крайна сметка да се окажат в цените на новите автомобили.