НАП удари по Черноморието. Всеки трети проверен обект с нарушение

В около една трета от проверените рискови обекти по българското Черноморие са установени нарушения, а един от най-фрапантните случаи показва колко различна може да стане касата, когато данъчните застанат наблизо. След започване на наблюдение от НАП оборотът на един обект се е увеличил с цели 400%. Общо приходната агенция е извършила 22 400 проверки, установила е 1759 нарушения и е наложила глоби за над 3 млн. евро, съобщи пред Нова телевизия заместник изпълнителният директор на НАП Христо Марков.

Всеки сигнал води към нова проверка

По думите на Марков проверките по морето не са били произволни. Инспекторите са се насочвали основно към обекти, за които предварително е имало данни или сигнали, че не издават касови бележки. „Ежедневно получаваме сигнали от клиенти и ние разчитаме на тях, защото те ни ориентират към таргета“, заяви той.

Именно затова делът на нарушенията сред проверените рискови обекти е толкова висок. НАП е използвала предварителна информация, за да насочи по-малко ресурс там, където вероятността за нарушение е по-голяма. „НАП се опита с по-малко ресурс да постигне по-голям ефект“, каза Марков.

Когато НАП гледа, оборотът става четири пъти по-голям

Сред установените случаи особено силно изпъква обект, който не е отчитал такса за вход. След като инспектори на приходната агенция започнали наблюдение, декларираният оборот внезапно се увеличил с 400%.

Подобен резултат трудно може да бъде подминат като дребно счетоводно разминаване. При системно неиздаване на касови бележки НАП може да постави съответния търговски обект под постоянно наблюдение, като следи реалните приходи и начина, по който се отчитат продажбите.

Цените по морето са нагоре

Марков потвърди и нещо, което туристите вече усещат директно в сметките си - по Черноморието има поскъпване. Той обаче подчерта, че причините не могат да бъдат сведени единствено до въвеждането на еврото.

„Освен еврото се намеси и кризата с енергоносителите, което оказа влияние върху цените“, обясни заместник-изпълнителният директор на НАП. Той призна и че има търговци, които съзнателно се опитват да продават стоки и услуги на по-високи цени именно по морето.

При съвместните проверки на НАП и Комисията за защита на потребителите са установени редица нарушения. Най-много от тях са били в сектора на услугите. Активната фаза на общите инспекции вече е приключила, но двете институции продължават да обменят информация.

22 400 проверки и над 3 млн. евро санкции

Мащабът на контрола е значителен. НАП е извършила общо 22 400 проверки, при които са констатирани 1759 нарушения. Наложените санкции надхвърлят 3 млн. евро.

Тези данни показват и другата страна на летния сезон - зад пълните заведения, хотелите и туристическите услуги стои сериозна битка дали всеки получен от клиента лев или евро действително стига до касовия апарат и след това до данъчната декларация.

НАП вече гледа към „Евровизия“

Приходната агенция не чака следващия голям туристически наплив, за да започне проверките. НАП вече анализира платформите за настаняване във връзка с предстоящото домакинство на „Евровизия“.

„От сега разглеждаме платформите за настаняване през „Евровизия“, така че се надяваме догодина да сме добре подготвени, защото събитието е важно за цялата държава“, заяви Марков.

Целта е още предварително да бъдат идентифицирани рискови обекти и търговци, вместо контролът да започва едва след пристигането на туристите. Така НАП ще разполага с информация кои места за настаняване се предлагат, какви цени обявяват и кои от тях заслужават по-внимателна проверка.

И фирмата със заглушителя в „Драгалевци“ е минала през НАП

Марков коментира и случая със заглушителя, открит в автомобил в столичния квартал „Драгалевци“. По думите му приходната агенция вече е проверявала дружеството, свързано със собствеността на устройството.

Още през 2023 г. на фирмата е бил издаден ревизионен акт, с който НАП не е признала данъчен кредит по ДДС. „Важното е, че тази технология не носи добавена стойност“, заяви Марков.

Приходната агенция е изпратила допълнителни запитвания до МВР и други институции, за да бъде установено дали дружеството, поръчало заглушителя, е изрядно. Проверката на фирмата продължава по линия на компетентността на НАП.