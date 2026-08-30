Бонус-малус тръгва с подозрение за ново поскъпване на Гражданската

Дългоочакваната система „бонус-малус“ за „Гражданска отговорност“ най-после тръгна, но още преди реалното й прилагане се появи подозрението, че обещаният бонус за изрядните шофьори може да се окаже доста по-малък от очакваното. „Ще има бонус за застрахователите и малус за всички граждани“, предупреди Богдан Милчев от Института за пътна безопасност пред бТВ. Според него новият механизъм може да съвпадне с увеличение на общото ценово равнище на „Гражданска отговорност“, което след това да бъде обяснявано със системата и индивидуалния риск.

След близо две десетилетия чакане системата най-после тръгна

Промените в наредбите за „бонус-малус“ бяха обнародвани и влязоха в сила на 25 август. След над десет години дебати и два неуспешни опита КФН определя сегашния модел като решаваща стъпка към реалното въвеждане на системата. Застрахователите трябва да адаптират информационните си системи, а Гаранционният фонд ще предоставя централизирано информация за причинените щети през последните пет години.

Новият модел обаче е различен от старите опити за единна национална таблица с точно определени класове. Системата е децентрализирана - всеки застраховател трябва сам да определи и публикува как използва историята на щетите при изчисляването на премията. Именно тук се появява и основният спор - доколко „бонусът“ ще бъде реално осезаем за изрядния водач и колко голяма свобода ще имат компаниите при ценообразуването. КФН твърди, че конкуренцията трябва да доведе до по-изгодни предложения за шофьорите без щети.

Това нито е бонус, нито е малус

Милчев припомни, че България се опитва да въведе подобна система от 17-18 години. При предишния голям опит през 2018-2019 г. проектът предизвика сериозна съпротива именно защото можеше да натоварва с чужди нарушения хора, които не са ги извършили. Самата КФН впоследствие призна, че срещу онзи вариант е имало „редица основателни критики“, включително за обвързването на бонус-малус класа с автомобила.

„Днес никой не се съпротивлява и никой не я коментира, защото за всички нас е ясно, че това нито е „Бонус“, нито е „Малус“ система“, заяви Милчев. По думите му сегашният модел е въведен чрез промени в съществуващи наредби, а не чрез самостоятелен подробен документ с еднакви правила и коефициенти за целия пазар.

Точно тук позициите на Института за пътна безопасност и КФН се разминават. Надзорът защитава децентрализирания модел като начин отделните компании да се конкурират за добрите водачи, докато Милчев вижда риск свободата на застрахователите да доведе до символични бонуси и реално увеличение на крайните цени.

97% изрядни, но колко ще получат обратно

Милчев постави въпроса и чрез проста сметка. По думите му преди десет години около 2,5 млн. автомобила са имали „Гражданска отговорност“, докато днес те са над 3,5 млн. За същия период средната цена според цитираните от него данни е нараснала от около 92 на 150 евро, докато честотата на заявените щети е паднала от 4,5 на 3,6%.

На тази база той изчислява, че малус би трябвало да засегне под 3% от собствениците, което означава, че огромното мнозинство би следвало да бъде в групата за бонус. „Другите 97% би трябвало да получат бонус“, заяви Милчев. Според неговата сметка дори много сериозно увеличение за най-рисковите водачи трудно би осигурило чувствително намаление за всички останали, ако общата стойност на полиците остане непроменена.

Регулацията обаче не определя конкретно колко евро или колко процента трябва да бъде бонусът. КФН изрично посочва, че всеки застраховател ще разработва собствена политика според историята на щетите и трябва да я публикува на интернет страницата си. Следователно твърдението, че бонусът непременно ще бъде само няколко стотинки, е теза на Милчев, а не предварително зададен резултат от системата.

Милчев подозира поскъпване „на порции“

Според него именно необходимостта пазарът да покрие допълнителни плащания може да доведе до ново увеличение на „Гражданска отговорност“. „Ако го направят наведнъж, ще бъде много силно вълнението. Може би ще го направят на порции“, каза Милчев.

Той подозира, че тогава на водачите ще бъде обяснено, че различните цени са естествен резултат от „бонус-малус“. „През „Бонус-малус“ ще ни се замаскира, че ни се е вдигнала поради бонусите и малусите, защото в България много катастрофираме“, заяви експертът.

КФН застъпва обратната позиция - въвеждането на системата само по себе си не би трябвало да води до общо поскъпване, а до по-точно разпределение на риска. Надзорът очаква лошата история на щетите да оскъпява полицата, докато изрядните водачи получават по-добри оферти.

Една добра идея ще бъде измерена по джоба

Самият принцип на „бонус-малус“ трудно може да бъде оспорен - водачът, който причинява повече щети, да плаща повече, а този без произшествия да бъде възнаграден. Милчев също посочи, че държавите, въвели подобни системи, отчитат положителен ефект върху поведението на шофьорите и пътната безопасност.

За българските водачи обаче истинският тест няма да бъде името на системата, а крайната цена върху полицата. Новите правила изискват историята на причинените щети за последните пет години да бъде удостоверявана централизирано от Гаранционния фонд, а всеки застраховател да публикува собствената си политика за използването й при определяне на премията.