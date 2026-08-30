Натоварено утро по границите. Два ГКПП събират най-силен трафик

Интензивен е трафикът тази сутрин на два от най-натоварените гранични пункта на България - „Капитан Андреево“ към Турция и „Калотина“ към Сърбия. На „Капитан Андреево“ засилен е потокът на леки автомобили и на вход, и на изход от страната, като интензивно е движението и на товарни автомобили, които напускат България. На „Калотина“ натоварването също е в двете посоки за леките коли, съобщават от Главна дирекция „Гранична полиция“.

Ситуацията е по-спокойна по останалите сухопътни граници. Преминаването през пунктовете към Румъния се осъществява нормално, но две от фериботните връзки по Дунав остават извън действие заради ниското ниво на реката. Фериботът Оряхово-Бекет е спрян временно още от 10 юли, а връзката Свищов-Зимнич - от 21 юли.

Нормално е движението и по границата с Гърция. За пътуващите обаче остават различните режими за преминаване през отделните пунктове. През „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ могат да преминават леки автомобили и микробуси до 3,5 тона. „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ обслужват освен леки автомобили и автобуси и товарни превозни средства.

Няма затруднения и на границата с Република Северна Македония, където към сутрешните часове трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове.

Най-голямото натоварване така остава концентрирано върху „Капитан Андреево“ и „Калотина“, като през последните дни именно двата пункта периодично отчитат интензивен поток от леки автомобили. В края на август движението по основните международни направления традиционно се увеличава заради завръщащите се от почивки и пътуващите между Западна Европа, България и Турция.

От „Гранична полиция“ продължават да публикуват актуална информация за движението през граничните пунктове, като обстановката може да се променя в рамките на деня според потока от автомобили.