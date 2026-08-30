Над 300 бегачи превземат София и Витоша, има промени в движението

Промени в организацията на движението в София се въвеждат днес заради юбилейното 20-о издание на планинското бягане „Витоша рън“. Над 300 атлети ще потеглят от центъра на столицата към Черни връх, а сборният пункт за участниците е от 8:00 часа от източната страна на НДК. Стартът ще бъде даден точно в 9:00 часа, съобщиха от Столичната община.

Маршрутът ще премине през Моста на влюбените, покрай хотел „Хилтън“, по ул. „Петко Каравелов“ и през ул. „Бяла черква“, след което бегачите ще навлязат в централната алея на Южния парк. Оттам те ще пресекат ул. „Хенрик Ибсен“ и ще продължат по ул. „Никола Крушкин-Чолака“, ще пресекат Околовръстния път и ще се насочат по улиците „Къпинка“ и „Чемшир“ в кв. „Драгалевци“. След градската част започва същинското планинско изпитание - трасето навлиза в Природен парк „Витоша“, продължава по линията на лифта „Бай Кръстьо“ и по пътеката към хижа „Алеко“ до горната лифтова станция.

Тазгодишното издание е специално и заради 20-годишния юбилей на надпреварата. Организаторите за първи път въвеждат бонус от 500 евро за подобряване на рекорда при мъжете и още 500 евро при жените. Очаква се най-бързите състезатели да достигнат района на Черни връх около 10:30 часа, а награждаването е насрочено за 11:45 часа. Бягането е част от по-голям спортен и туристически празник на Витоша, който включва и Национален туристически събор.

Заедно с участниците в „Витоша рън“ към върха ще потеглят и няколко туристически похода - от Железница, хижа „Кумата“, хижа „Алеко“ и Златните мостове. Събитията са свързани и с годишнината от началото на организираното туристическо движение в България, чиито корени водят към прочутия поход на Алеко Константинов и около 300 души към Черни връх през 1895 година. Организатори на днешния празник са Столичната община чрез Фондация „София - Европейска столица на спорта“, Българският туристически съюз, Природен парк „Витоша“ и Сдружение „Маратон“.