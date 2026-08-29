Границата се отпушва за Съединението

Тапите от гастарбайтери по границите на България се очаква да приключат до празничните дни около Съединението. Отпуските на турските гастарбайтери приключват, а децата им тръгват на училище. От седмица насам гастарбайтерите поеха обратно към Германия, Франция, Нидерландия и останалата част от Западна Европа, пише "Телеграф".

По 5 часа в жегата на ГКПП Калотина виси пътуващият летен керван, а голямото августовско изпращане е същинска мъка, особено за децата, видя екип на „Телеграф“ на място. Подобно е положението и на ГКПП Капитан Андреево. Картината е като обърнат кадър от юли, когато интензивният трафик бе в посока Турция. Сега колите с натъпкани багажници и чуждестранни номера се движат в обратната посока.

Трафик

Хиляди автомобили напускат Турция след отпуските и се изсипват през България към Сърбия, а оттам – към крайната си дестинация на Запад. По данни на Гранична полиция в най-интензивните дни трафикът достига до над 6000 коли, а в пиковете до края на август може да удари и 10 000 автомобила на ден. Обичайният дневен поток от Турция е между 2000 и 4000 коли. Това са хората, които вече прибират куфарите, товарят децата и потеглят обратно към домовете си в Западна Европа. Лятната ваканция свърши, а голямото завръщане е в разгара си.

Пикове

Между Капъкуле и Капитан Андреево преминаването в пиковите часове отнема между 3 и 5 часа. Част от времето се губи още на турска територия, след което идва българската проверка. Граничните власти са пуснали всички налични трасета и са командировали допълнителни служители, за да не се превърне чакането в още по-голямо изпитание.

Рекорд на „Капитан Андреево“: Над 10 000 коли преминаха за денонощие

Само че този поток не приключва на Капитан Андреево. Той продължава по „Марица“, влиза в България и се насочва към Сърбия. И точно там идва вторият голям проблем – Калотина. Картината от юли вече е обърната наопаки. Тогава на Калотина наблюдавахме как потокът за Турция се изсипва от Западна Европа. На моменти в рамките на минути се появяваха по 200-300 автомобила наведнъж.

На талази

Причината – гастарбайтерите се движат на групи. Сега същите тези групи вече са минали през България и са се насочили към сръбската граница. Обработката на документите от българска страна става бързо, работят повече трасета и служители. Забавяне има обаче при сърбите.

„Много ни бавят в Сърбия, проверяват, искат документи, сравняват. После и при Унгария е същото. Това е всяка година“, обясни Мурад, който пътува за Австрия. Друг пътуващ от Турция за Франция пък сподели, че положението не е по-различно и на границата с Хърватия. „Чакаме по един ден всяка година, губим един ден от живота си на границата“, обобщи Даут. Именно това прави движението трудно за прогнозиране. Може да има относително спокоен момент, а след него изведнъж да се появи цяла вълна автомобили. През юли служител на Калотина обясни, че обработката на пътник отнема средно около 60 секунди.

Интензивен трафик на границите с Турция и Сърбия

При четирима души в колата проверката може да стигне до няколко минути. Сега натискът е обратен, но механизмът е същият – огромен брой автомобили пристигат почти едновременно. Само че този път не чакат да влязат в България, а бързат да я напуснат. На магистрала „Марица“ междувременно се трупат и тежкотоварни автомобили.

Колоната от тирове достига около 2-3 километра. Причината е и започналата реконструкция на Капитан Андреево, при която се работи по товарните трасета. Наесен ще започне и при автомобилните трасета. Ремонтът трябва да увеличи капацитета на пункта с 25%. Предвижда се увеличаване на трасетата както за камиони, така и за леки автомобили, като пет от пътническите трасета ще могат да работят реверсивно според натоварването.

Изпращане

Граничните власти очакват натоварването да се запази до първите дни на септември. В натоварените дни от Червения полумесец идват хора с микробуси и раздават вода на пътуващите. Най-критични остават петък, събота и неделя, когато потокът традиционно се сгъстява. По-спокойни обикновено са вторник и сряда, а най-малко автомобили се очакват рано сутрин между 4 и 7 часа или късно вечер. Така голямото августовско преселение постепенно се обръща.

Преди седмици България посрещаше колоните към морето и Турция. Сега ги изпраща обратно – през Капитан Андреево, по „Марица“, през Калотина и нататък към Сърбия и Западна Европа. Керванът си тръгва окончателно за дните около 6 септември. Тогава се отпушват и други пътни артерии, тъй като последните летовници прибират чадърите и куфарите, а на границата отброяват по малко автомобили.

Ремонт вдига капацитета с 25%

Започналата реконструкция на ГКПП Капитан Андреево трябва да увеличи пропускателната способност на пункта с 25%. Проектът предвижда повече трасета за товарни и леки автомобили, включително пет реверсивни трасета за пътническия трафик, които ще могат да се използват в двете посоки според натоварването.

60 секунди за пътник на Калотина!

При камионите входящите трасета на Гранична полиция ще се увеличат от 3 на 7, а изходящите – от 2 на 3. Трасетата на митниците за тежкия трафик на изход ще станат 8 вместо 6. Строителните работи са планирани така, че капацитетът на пункта да се запази по време на ремонта. Очаква се реконструкцията да приключи в края на следващото лято.

Тарашат ги за цигари

Яки тараши за цигари и други акцизни стоки се извършва при съвместни действия на митничари и полицаи на ГКПП Капитан Андреево. Причината е, че масово турските гастарбайтери пренасят акцизни стоки, с които подбиват икономиката на Европейския съюз.

В хода на акцията по противодействие на стоковата контрабанда и тази на безакцизни стоки са извършени проверки на трасе „вход за леки автомобили и автобуси“. От четири турски автомобила са иззети с разписки 3600 къса цигари без бандерол, съобщиха от ОДМВР-Хасково. На собствениците им са съставени актове по Закона за акцизите и данъчните складове, съобщават още от МВР.

Снимка: Телеграф



