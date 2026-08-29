Струмяни зове за помощ. Има нужда от две неща

Струмяни преживява тежки дни след унищожителното наводнение, които преживя. След поройните дъждове, които превърнаха реките Шашка и Злинска в разрушителни приливни вълни, общината стои в центъра на бедствието и отправя най-човешкия възможен призив: нужни са доброволци и вода. Две прости неща, които в подобни моменти се превръщат в спасение.

Градът след бурята: кал и хора, които не се отказват

Наводнението удари селата Струмяни, Илинденци, Микрево и Драката. Улиците бяха затрупани с дървета, камъни и наноси, десетки домове - наводнени, а инфраструктурата - прекъсната. В късната вечер на 24 август водата нахлу с такава сила, че бедственото положение бе обявено незабавно и остава в сила до 31 август.

Но още на следващата сутрин започва другата история – тази на хората, които пристигат с ботуши, лопати и желание да помогнат. Доброволци от целия регион се включват в разчистването, отварянето на домове, извозването на дървен материал и подпомагането на възрастни хора, останали сами в бедствието.

Призивът на общината: доброволци и вода

Община Струмяни организира доброволческите екипи пред сградата на администрацията - всеки ден от 7:30 сутринта. Там желаещите се регистрират и се разпределят по задачи според нуждите на терена.

Нуждата от вода е критична. Екипите работят в кал, прах и жега, а условията са тежки. Затова общината отправя апел за дарения на бутилирана минерална вода в разфасовки от 0,5 литра. Водата се доставя в сградата на администрацията и се разпределя към доброволците и служителите на терен.

Доброволците трябва да бъдат снабдени с ботуши, плътни дрехи, маски, ръкавици и лопати – без тях работата е опасна.

Водата: възстановена, но все още негодна за пиене

РЗИ – Благоевград извърши проверка в засегнатите населени места. Водоподаването е възстановено, но водата от водопроводната мрежа в Струмяни, Илинденци, Микрево и Драката не е годна за питейно-битови цели.

За хората е осигурена бутилирана вода, а в Струмяни е разположена и водоноска с питейна вода.

Пробите от водоноските и пунктовете за пълнене в Благоевград отговарят на нормите, но водата от мрежата ще бъде обявена за безопасна едва след два последователни добри резултата.

Подобна е ситуацията и в село Плоски, община Сандански – водата е възстановена, но не е годна за пиене.

Държавата на терен: конкретни помощи и ангажименти

Вчера министър-председателят Румен Радев посети Струмяни, заедно с министри от ключови ведомства – околна среда, отбрана, земеделие, социална политика. Присъствието им не беше протоколно, а оперативно: оглед на щетите, срещи с хората, координация на действията.

Държавата поема няколко конкретни ангажимента:

Финансиране на възстановяването на инфраструктурата – водопроводна мрежа, електроподаване, мостове, улици, общински обекти.

Финансова помощ за пострадалите домакинства – до 4000 евро за ремонт и възстановяване на щетите.

Участие на армията и пожарната – над 100 пожарникари, 25 военнослужещи и екипи с тежка техника работят на терен.

Осигуряване на вода и санитарен контрол – водоноски, бутилирана вода, постоянни проверки от РЗИ.

Това е онзи тип държавна намеса, която не се измерва в думи, а в машини, хора и часове работа.

Струмяни днес: между бедствието и надеждата

Градът е уморен, но не е пречупен. Доброволците продължават да пристигат. Институциите работят рамо до рамо с хората.

Струмяни зове за помощ – нужни са доброволци и вода. Две прости неща, които в бедствието се превръщат в надежда и начало на възстановяването.