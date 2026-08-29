9195 са най-богатите пенсионери у нас, само 10 имат дебел фортфейл

Българската пенсионна система отново показва своята най-дълбока рана – огромната пропаст между малцината, които получават достойни доходи за старини, и стотиците хиляди, които живеят на ръба. Данните на Националния осигурителен институт за първите шест месеца на годината очертават картина, която е едновременно статистика и човешка драма.

Една малка група на върха: 9195 души с максимална пенсия

Максималната пенсия у нас е 1738 евро и 40 цента. Тя достига до точно 9195 души – малка група, която представлява под половин процент от всички пенсионери.

Само десет души получават пенсия над този таван – това са редки случаи, свързани с особени служебни биографии и специфични законови режими.

Ограничението за максималната пенсия не важи за президентите, председателите на Народното събрание и конституционните съдии – техните пенсии се изплащат в пълен размер, без таван.

А долу – 810 000 души на минималната пенсия

На другия край на скалата стоят 810 000 души, които получават пенсия до минималния размер – 322 евро и 37 цента.

Това е почти 40% от всички пенсионери в страната.

Тези хора живеят в режим на постоянна икономия – сметки, лекарства, храна, отопление. Минималната пенсия не е просто число, а ежедневна борба.

През второто тримесечие на годината броят на хората с минимална пенсия намалява с около 3000 души, но това е капка в море от бедност.

В същото време пенсионерите „на тавана“ се увеличават с 270 души – тенденция, която показва, че разликата между групите се разширява.

Средната пенсия: 523 евро, но зад това число стоят огромни различия

Средната пенсия в България към края на юни е 523 евро. Пенсионерите са малко над 2 милиона и 69 хиляди души.

Но средната стойност е само статистическа фасада. Зад нея се крият огромни регионални различия:

София-град – средна пенсия 640 евро, най-висока в страната.

Кърджали – средна пенсия 432 евро, най-ниска.

Това означава, че разликата между столицата и най-бедния регион е над 200 евро – сума, която за пенсионер е разликата между нормален живот и оцеляване.

Вдовишката добавка: опора за 650 000 души

Над 650 000 души получават т.нар. вдовишка добавка – 30% от пенсията на починалия съпруг.

Това е една от най-важните социални опори за възрастните хора, особено за жените, които са мнозинство сред пенсионерите и често остават сами.

Добавката не компенсира напълно загубата на доход, но за много хора е единствената възможност да поддържат минимален стандарт на живот.