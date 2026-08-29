Пожар, паника и евакуация в Созопол!

Пожар избухна тази сутрин в ресторант в новия град на Созопол. Сигналът за инцидента е подаден около 05:04 ч. По първоначални данни огънят е възникнал вследствие на неизправен хладилник.

Ресторантът е изгорял напълно. При пожара се е образувало силно задимяване, а пламъците се прехвърлили към намиращи се в близост хотели и почивни бази. Заради разрастването на огъня се е наложила евакуация на летовниците от района. Към момента всички те са изведени на безопасно място.

При инцидента е напълно изгоряла и дървената фасада на базата на Българския червен кръст, която се намира в близост до ресторанта.

На място са изпратени три противопожарни автомобила. Пожарникарите продължават гасителните действия, като работят по ограничаването на огъня и предотвратяването на по-нататъшното му разпространение.

Към момента няма информация за пострадали хора.

„Започнаха да тропат по вратите от съседните стаи за евакуация. Това беше“, разказа една от евакуираните жени.

Бързата реакция на персонала е предотвратила по-сериозни последици. По данни на пожарната са евакуирани между 20 и 25 души, предимно с помощта на служителите на хотела. „Предвид голямото задимяване можем да кажем, че е имало опасност за живота им“, коментира инспектор Иван Киров.