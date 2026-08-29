Внимание, шофьори: Колоездачната обиколка затваря пътища в 6 области

Шофьорите в шест области трябва да се подготвят за временни ограничения по републиканската пътна мрежа през следващите дни. Причината е 73-тата Международна колоездачна обиколка на България, която ще премине през областите Бургас, Ямбол, Сливен, Стара Загора, Пловдив и Ловеч.

Състезанието започва на 29 август и ще продължи до 2 септември. Поетапно ще бъде ограничавано движението по отделни участъци от първокласната, второкласната и третокласната пътна мрежа.

Временната организация ще се въвежда непосредствено преди преминаването на колоната, която ще бъде предвождана от два пилотни автомобила. Превозните средства със специален режим на движение – линейки, пожарни и други – ще могат да преминават през участъците с ограничения.

Първият етап: Приморско – Бургас

На 29 август колоездачите тръгват в 14:30 ч. от Приморско. Първият етап е дълъг 125,2 км, а финалът се очаква около 17:45 ч. пред Община Бургас.

Маршрутът преминава през път II-99 от Приморско към Черноморец, след това по път I-9 до пътен възел „Юг“, път III-7909 през кв. „Горно Езерово“ и Братово, път III-5391 през Трояново и път III-539 през Караново и Айтос. Последната част е по път I-6 от Айтос към Бургас.

Бургас – Сливен на 30 август

В неделя, 30 август, стартът е от Бургас в 14:30 ч.

Вторият етап е 105,5 км и преминава основно по Подбалканския път I-6 през Карнобат към Сливен. Финалът е около 17:15 ч. пред Община Сливен.

На 31 август колоездачите тръгват към Павел баня

Третият етап започва на 31 август в 14:30 ч. от Сливен.

Състезателите ще изминат 106,2 км, като маршрутът отново следва Подбалканския път I-6 през Казанлък и Долно Сахране, след което продължава по път II-56 до Павел баня.

Финалът е планиран около 17:15 ч.

От Павел баня към Троян през Беклемето

На 1 септември предстои четвъртият етап – 104,7 км от Павел баня до Троян.

Стартът е в 14:30 ч., а маршрутът преминава през Габарево, Калофер, Карлово, Сопот и Кърнаре. След това колоната поема по път II-35 и ще премине през прохода „Беклемето“, преди да достигне Троян.

Финалът е около 17:00 ч. пред Общината.

Последният етап е изцяло край Троян

Колоездачната обиколка приключва на 2 септември с пети етап от 111,2 км.

Стартът е в 14:30 ч. в Троян, а надпреварата ще се проведе изцяло по затворен градски и околовръстен маршрут. Състезателите ще направят седем обиколки, като финалът е около 17:20 ч. пред Община Троян.

АПИ предупреждава за по-внимателно шофиране

От Агенция „Пътна инфраструктура“ призовават водачите да се съобразяват с временната организация на движение и с пътната сигнализация.

Препоръката е шофьорите да се движат с подходяща скорост и достатъчна дистанция и да избягват рискови маневри и изпреварвания, които могат да застрашат както останалите участници в движението, така и състезателите.

Тъй като ограниченията ще се въвеждат непосредствено преди преминаването на колоездачната колона, пътуващите по тези маршрути трябва да предвидят повече време и възможни забавяния.

Актуална информация за пътната обстановка може да се получава от интернет страницата на АПИ и денонощно на телефон 0700 130 20.