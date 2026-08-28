Общество

Борят се за живота на пострадалия мъж от пожара във Варна

Разследват се всички версии за причините за възникването му

Борят се за живота на пострадалия мъж от пожара във Варна
28 авг 26 | 23:00
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Влади Кирилов

Разследват се всички версии за причините за възникването на пожара в автосервиз в квартал "Владислав Варненчик" във Варна, включително умишлен палеж, съобщиха от пожарната за БНР.

При пожара пострада 45-годишен мъж, състоянието му е тежко. Той е с опасност за живота и е настанен във Военноморската болница във Варна, където е единствената клиника по изгаряния.

По първоначална информация се е запалил автомобил в сервиза. На място са изпратени шест екипа на пожарната, които са потушили огъня.

Пожарът е възникнал внезапно, но дали това е инцидент или има данни за умишлен палеж, тепърва ще се разследва. Предстоят и поредица от експертизи, съобщиха също от Областната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението".

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Автор Влади Кирилов

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