Борят се за живота на пострадалия мъж от пожара във Варна

Разследват се всички версии за причините за възникването на пожара в автосервиз в квартал "Владислав Варненчик" във Варна, включително умишлен палеж, съобщиха от пожарната за БНР.

При пожара пострада 45-годишен мъж, състоянието му е тежко. Той е с опасност за живота и е настанен във Военноморската болница във Варна, където е единствената клиника по изгаряния.

По първоначална информация се е запалил автомобил в сервиза. На място са изпратени шест екипа на пожарната, които са потушили огъня.

Пожарът е възникнал внезапно, но дали това е инцидент или има данни за умишлен палеж, тепърва ще се разследва. Предстоят и поредица от експертизи, съобщиха също от Областната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението".