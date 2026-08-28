Пълна гавра с ученици в наш топ курорт!

Пълна гавра с ученици от Козлодуй, тръгнали на почивка в Слънчев бряг с уж напълно осигурени условия за отдих в луксозен хотел.

Групата от 72 деца обаче вместо да се настани, останала с часове на улицата пред четиризвездния „Империал Палас“, след като се оказало, че престоят им на стойност 25 000 евро не е платен.

Инцидентът е станал на 20 август, а управителят на комплекса отказал настаняване, докато сумата не бъде преведена, пише Bulnews.

Въпреки че родителите са превели необходимите средства за лагера, парите не са постъпили в сметката на хотела.

Организатор и отговорник за децата е бил Йонатан Димитров, преподавател в ПГЯЕ „Игор В. Курчатов“. Въпреки че родителите са превели необходимите средства за лагера, парите не са постъпили в сметката на хотела.

След суматохата и разочарованието от проблема на място пристигнали директорката на ПГЯЕ Снежина Иванова, директорът на СУ „Христо Ботев“ Георги Балабанов и общински служител от Козлодуй.

Димитров непрекъснато твърдял, че е станала банкова грешка, но бил изпратен обратно в Козлодуй, за да намери сумата. През това време, след преговори с ръководството на хотела и гаранции от страна на общинския представител, изтощените деца били настанени в хотела едва около 21 часа.

Според неофициална информация, това не е първият подобен случай с организационни и финансови липси около същия учител. По случая ще бъдат направени необходимите проверки.

За да се гарантира безопасността на децата в курорта, от община Козлодуй са били командировани четирима служители, сред които зам.-кметовете Гълъбин Младенов и Зорница Симеонова.