Паника на морето. Неочаквана драма в популярен курорт

Няколкостотин купонджии в популярен нощен клуб в Царево се оказаха в центъра на необичаен и опасен инцидент през изминалата нощ, съобщиха очевидци пред Флагман.бг.

Малко след 02 часа, докато в заведението гостувала фолк звездата Анелия, във въздуха внезапно се разнесъл силно дразнещ лютив спрей. Само за минути атмосферата станала непоносима - хора започнали да кашлят, да изпитват затруднения с дишането и се наложило целият клуб да бъде евакуиран.

„Изведнъж стана непоносимо. Хората не можеха да дишат. Наложи се всички да излезем навън, даваха ни вода. От заведението извикаха полиция и казаха, че знаят кой го е направил. Дано наистина е така, защото това си беше чист саботаж“, разказа читател на Флагман.бг, който е бил сред присъстващите.

По думите му няколкостотин души са останали извън заведението около половин час, докато въздухът вътре се проветри и обстановката бъде овладяна. Сцената се е разиграла в разгара на вечерта, когато клубът е бил пълен заради участието на Анелия. Паниката е била кратка, но достатъчно сериозна, за да наложи незабавна реакция на персонала.

Няма още информация от полицията кой е напръскал спрея и дали има задържан. За щастие, по първоначални данни няма тежко пострадали.