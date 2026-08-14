Нагли кръчмари побъркаха хората в наш топ курорт

За казус, който превръща живота на десетки семейства в истински ад, алармират живущите в новопостроена кооперация на улица „Рибарска“ 3 в Поморие. Хората, закупили домовете си през 2024 г., са подложени на ежедневен тормоз заради обект за производство на закуски и бързо хранене "Петте кьошета", разположен на калкан в съседната сграда на №1.

Потърпевшите вече са изпратили официална жалба до редица контролни институции.

Основният проблем идва от монтирания във вътрешния двор комин-въздуховод, който е залепен за фасадата на жилищната сграда. Дори без да са експерти, хората от блока са установили фрапиращи технически нередности по съоръжението – снадките между тръбите са със скъсани болтове, изолацията между тях напълно липсва, а между елементите зее голям отвор, от който непоносимата миризма от готвенето избива директно към прозорците им.

Освен тежките миризми, от сутрин докъм 19:00 часа вечерта сградата е подложена на силно бучене и вибрации, които се усещат дори при плътно затворени прозорци.

„Ние не можем да си отворим вратите и прозорците цяло лято. Като почнат сутрин рано да готвят, продължава до вечерта. Всеки ден знаем менюто предварително – цялата миризма от манджите се разнася по целия блок и влиза директно в апартаментите ни“, разказват живущите.

Те са направили и опити за човешки разговор с наемателите на обекта, но са срещнали единствено арогантност, твърдят още потърпевшите.

"Вместо да отстранят скъсаните болтове и дефектите по въздуховода, те хвърлят топката към нас, че сме дребнави и заяждачи. При въпрос какво да направим ние при това положение, получихме отговор "Не си отваряйте прозорците, докато готвим". Най-наглото обаче беше изказване на единия от собствениците, който едва ли не ни обвини, че сме купили апартаменти в тази сграда.

"Когато купувахте, не видяхте ли, че има комин, защо не го съобразихте?!". При тази реплика ние буквално останахме без думи. Тоест проблемът е в тяхната компрометирана инсталация, но ние сме длъжни да се съобразяваме!“, гневят се хората от кооперацията.

Живущите на ул. „Рибарска“ 3 настояват компетентните органи за незабавни мерки, да констатират техническите дефекти по комина и да задължат собственика да отстрани нарушенията, за да се прекрати това безумие, пише Флагман..