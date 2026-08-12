Затвориха плаж с фекалии в наш курорт

РЗИ в Бургас затваря плаж в Свети Влас заради фекалии!

Сега това призна и местната власт, след като от 12 август, плаж „Изток“ в Свети Влас ще бъде затворен, съобщиха официално Областната администрация в Бургас, цитирана от БТА. На място за проверка ще пристигнат представители на РЗИ и „Басейнова дирекция“. Затварянето е временно.

Преди 3 дни стана ясно, че фекалии са залели морската вода на плаж „Централен“. Проблемът е в бетонов колектор, който представлява авариен преливник на канално-помпена станция „Свети Влас“.

Помпите на съоръжението аварирали. РИОСВ обяви, че съставя акт на ВиК – Бургас. Проверката на екоинстекторите бе установила непречистени води, като в района на заустването водата е била мътна, с жълто-кафяво оцветяване.