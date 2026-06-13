Отново фекалии във варненското езеро
Новата тръба във варненското езерото се е спукала
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Новата тръба във варненското езерото се е спукала
Мръсотиите изтичат в морето до базата на Министерски съвет Туристи панически напуснаха плажа до базата на Министерски съвет в Слънчев бряг след като...
Човешките фекалии могат да се превърнат в основен енергиен източник за отопление на домовете. Нововъведението ще позволи да се спестяват по $10 млрд....
Последен анализ - в морето пак плуват фекалии Плажът в курорта Лозенец ще остане затворен най-вероятно до края на сезона. За това подсказват резултат...
Глобяват кмета на Царево, разширяват пречиствателната станция Фекалии затвориха плажа в Лозенец преди броени дни. Причината се оказа в пречиствателна...
Е, може ли такава излагация - в XXI век фекални води да гонят туристите от плажа?Не питаме вас, защото много добре знаем, че вече сте си патили от кож...
Офисът на адвокатската канторана на шефа на Общинския съвет на Бургас Костантин Луков бе замерян с фекалии, пише "Флагман". Луков подозира рекламния...
Ученици държаха матури и външно оценяване с кърпи на носа в Сливен. Абсурдната ситуация се случи в елитната природо-математическа гимназия "Добри Чинт...