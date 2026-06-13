Всичко за Фекалии

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20 дни се къпят в заразено море

20 дни се къпят в заразено море

Глобяват кмета на Царево, разширяват пречиствателната станция Фекалии затвориха плажа в Лозенец преди броени дни. Причината се оказа в пречиствателна...

22 август | 6:55
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Код Кафяво

Код Кафяво

Е, може ли такава излагация - в XXI век фекални води да гонят туристите от плажа?Не питаме вас, защото много добре знаем, че вече сте си патили от кож...

21 август | 20:15
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