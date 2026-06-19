Военни отломки, мазут и фекалии превърнаха Черноморието ни в заложник

Екологичният шок с мазутните разливи между Созопол и Царево за пореден път оголи тежката истина за това в какво се превръща Черно море. Затворено, изключително чувствително и заобиколено от милиони кубични метри индустриални води, то е подложено на денонощна обсада. Когато плажовете осъмнат в черни лепкави петна или здравните инспекции забият табелите за забрана на къпането, вечният въпрос на българина е един – кой ни отрови морето и идва ли мръсотията от войната в Украйна. Разследване показва, че виновниците са няколко, схемите са международни, а наглите извършители са изправени пред брутални санкции и дори затвор.

Големите виновници от Дунав до наглите капитани

Замърсяването на морската акватория не е дело на една конкретна държава, а е съвкупност от няколко мощни фактора, които действат едновременно като перфектната екологична буря. На първо място се нарежда река Дунав, която се е превърнала в нещо като европейско кошче за боклук. Тя е най-големият преносител на пластмаса, битови отпадъци, пестициди и тежки метали от Централна и Източна Европа. Всичко, което се изхвърли по поречието на огромната река в Германия, Австрия, Сърбия и Румъния, накрая се излива директно в Черно море и се понася право към нашенските плажове.

Паралелно с това действа и престъпната схема с нелегалното миене на резервоари в открито море, което е най-вероятната причина за сегашния мазутен ад на Юг. Некоректни корабособственици умишлено мият танкерите и търговските съдове в международни води под прикритието на нощта. Те изхвърлят така наречените сантинни води, които представляват токсична смес от вода, тежки масла и нефтени продукти, директно зад борда. По този грозен начин те спестяват хиляди евро от задължителните такси за пречистване, които иначе трябва да платят при акостиране в пристанищата.

Към този коктейл от отрови се добавят и претоварените фекални станции по самото крайбрежие. В разгара на лятото пречиствателните съоръжения в много от големите курорти в България, Румъния и Турция се претоварват драстично от огромния поток туристи. Това неизбежно води до аварийно изпускане на непречистени отпадъчни води, които вкарват в морето опасни бактерии като Ешерихия коли и ентерококи.

Истината за Украйна и какво довлече морското течение

Връзката между войната в Украйна и чистотата на родното море е напълно реална и се диктува изцяло от морската география. Основното черноморско течение, известно сред океанолозите като Циклонно течение, се движи обратно на часовниковата стрелка. То тръгва от района на Одеса, преминава по цялото протежение на Румъния, след което директно удря българското крайбрежие при Варна и Бургас, преди да се оттече на юг към Босфора в Турция.

След разрушаването на стената на язовир „Нова Каховка“, в морето нахлу космическо количество кал, тиня, нефтени продукти от наводнени бензиностанции и индустриални токсини. Днес директният ефект от тази чудовищна екологична катастрофа вече е отшумял благодарение на огромния обем на басейна и естествените процеси на самопречистване.

Военните действия на север обаче продължават да оказват своето индиректно влияние. Периодичните ракетни и дронови удари по кораби, нефтени платформи и пристанищна инфраструктура в Украйна предизвикват локални нефтени разливи и изхвърляне на огромни количества отломки и дървесен отпадък. Специфичните морски течения периодично улавят тези опасни фини нефтени филми и ги довличат право пред очите на българските летовници.

Лов на нарушители със солени глоби и затвор

Изхвърлянето на мазут и петрол в морето е международно престъпление съгласно глобалната Конвенция MARPOL. За да спасят сезона и природата, българските власти разполагат с арсенал от безкомпромисни наказания. Според родното законодателство за замърсяване на морската среда от кораби капитанът или корабособственикът се наказват със солидна финансова санкция, която започва от двадесет хиляди лева и стига до сто хиляди лева при първо нарушение. При мащабни разливи имуществените глоби от екоинспекциите и Морска администрация достигат до половин милион лева.

Освен това виновният корабособственик е длъжен да покрие абсолютно всички разходи по почистването на пясъка и водата, както и да обезщети концесионерите на плажовете за провалените уикенди на туристите. Тези суми се изплащат от международните застрахователи на плавателния съд и често надхвърлят милиони евро.

Като най-тежка мярка Изпълнителна агенция „Морска администрация“ има правото светкавично да задържи и арестува плавателния съд в първото пристанище, докато собственикът не преведе банковите гаранции. Капитанът пък носи лична наказателна отговорност по Наказателния кодекс, като затворът за причиняване на екологично замърсяване в морски води варира от една до пет години.

Днес престъпниците зад руля вече не могат да се скрият в тъмното. Европейската агенция за морска безопасност използва денонощно сателитно заснемане, което улавя нефтената диря зад корабите в реално време, така че идентифицирането на виновния съд е само въпрос на време.

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