Напрежението в Черно море ескалира! ООН бие тревога

Рязкото увеличение на атаките срещу търговски кораби, пристанища и експортни терминали в Черно море блокира световните доставки на зърно и петрол, превръщайки региона в поредната стратегическа критична точка за глобалната търговия. Ескалацията между Русия и Украйна засяга пряко акваторията, която двете държави споделят с България, Румъния, Турция и Грузия.

През последните седмици Москва и Киев интензифицираха ударите срещу селскостопанската инфраструктура и търговския флот. Украйна е регистрирала 35 атаки срещу кораби в пристанища и 22 в морето през юли, както и 67 удара срещу пристанищни съоръжения. За сравнение, през цялата 2025 г. са извършени общо 14 подобни нападения. Киев е предприел и поредица от атаки срещу танкери от руския петролен флот, информира БГНЕС.

„Последиците вече са видими на световните селскостопански пазари. Не трябва да позволяваме тази опасна ескалационна спирала да продължи“, предупреди представителят на ООН Кайоко Гото пред Съвета за сигурност.

Напрежението в Черно море се добавя към сътресенията в Близкия изток, където конфликтът между САЩ и Иран блокира потоците през Ормузкия проток, а атаките на хутите в Червено море ограничават превозите към Саудитска Арабия.