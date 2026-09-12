Нов взрив на напрежението между Израел и „Хизбула“
Израелските сили атакуват цели в Южен Ливан след изпращането на дронове срещу войници в обявената зона за сигурност
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Израелските сили атакуват цели в Южен Ливан след изпращането на дронове срещу войници в обявената зона за сигурност
Кувейт задейства противовъздушната си отбрана, докато Тръмп уверява, че новата американска кампания няма да продължи дълго
Човек на Кремъл не изключи атаки срещу производители на дронове, докато Лондон въоръжава Украйна с нови способности
Рязкото увеличение на атаките срещу търговски кораби, пристанища и експортни терминали в Черно море блокира световните доставки на зърно и петрол, пре...
Русия съобщи за десетки свалени апарати, докато артилерия и безпилотни машини удариха Донецка и Днепропетровска област
Техеран обяви „екзистенциална война“, а Вашингтон разшири атаките срещу ракетни обекти и крайбрежната отбрана
Киев атакува руска енергийна и морска инфраструктура, а Кремъл показва все по-малка готовност за преговори
Балистични удари бяха насочени към американски бази, а гражданското корабоплаване отново попадна под обстрел
Пожари избухнаха след удари с дронове, а Москва предупреди, че решенията от Анкара могат да имат катастрофални последици
Това е само началото, закани се човекът на Путин
Зеленски заяви, че на предложеното от Киев великденско примирие, Русия отговаря със засилени удари
Примирето, за което US президента говори, е фалшиво
Може отново да прибегне до атаки извън Близкия изток като средство за натиск
Едно от попаденията е засегнало жилищна сграда
Комбинираната атака продължила през целия ден
До 10 000 войници ще пазят най-важната инфраструктура на страната
Съобщава се за масирани атаки срещу няколко града – Днепър, Киев и Харков
Украйна премина на режим на тока, Москва твърди, че отговаря на удари по руски цивилни обекти
Русия напада Европа с дронове и опитва да уплаши обществата
Президентът засилва конфронтацията, но не предлага алтернатива