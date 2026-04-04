Жертви и ранени в Донецка област, отново и дете

При въздушна атака снощи руските сили са бомбардирали Краматорск (Донецка област), съобщиха украинските власти.

По данни на областната военна администрация нападението е отнело живота на четирима души, сред които и 16-годишно момче. Ранени са най-малко двама души, пише "Укринформ".

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че на предложеното от Киев великденско примирие Русия отговаря със засилени удари с ракети и дронове.

Вчера беше съобщено за загинали и ранени в Киевска, в Житомирска и в Харковска област, предаде БНР.

Според анализ по данни от Института за изследване на войната показа, че през изминалия месец руската армия за първи път от две години и половина почти не е отбелязала териториални придобивки на фронтовата линия и дори е загубила позиции между регионите Донецк и Днепропетровск.

Руските сили са успели да превземат само 23 квадратни километра площ, съобщава Bulgaria ON AIR.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com