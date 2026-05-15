Тръмп разтревожен за мира след кървавия удар по Киев

Президентът на САЩ Доналд Тръмп намекна, че мащабната руска атака срещу жилищен блок в Киев, при която загинаха 24 души, включително три деца, може сериозно да усложни усилията за прекратяване на войната в Украйна. Говорейки пред журналисти на борда на Еър форс 1 след отпътуването си от Пекин, Тръмп призна, че до последните часове е имало известен оптимизъм около възможността за мирно развитие, но атаката е променила атмосферата.

„До снощи нещата изглеждаха добре, но те понесоха голям удар“, заяви американският президент.

Тръмп съобщи още, че е обсъдил войната в Украйна с китайския лидер Си Цзинпин и двамата са изразили желание бойните действия да бъдат прекратени възможно най-скоро. Коментарите му идват на фона на засилените дипломатически контакти между Вашингтон, Пекин и Москва около конфликта.

След смъртоносния удар украинският президент Володимир Зеленски призова международната общност за по-твърди действия срещу Русия и настоя Москва да понесе отговорност за атаката срещу цивилни. Междувременно руските власти обявиха, че при украинска атака с дронове срещу град Рязан са загинали четирима души, сред които и дете. И Москва, и Киев продължават да отричат да извършват умишлени удари срещу цивилни обекти.

Допълнително напрежение внесе и Кремъл, след като говорителят Дмитрий Песков съобщи, че Владимир Путин се очаква да посети Китай още следващата седмица за среща със Си Цзинпин. По думите му двамата лидери ще обсъдят както отношенията между Русия и Китай, така и резултатите от срещата на върха между САЩ и Китай, както и ключови международни теми, сред които и войната в Украйна.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com