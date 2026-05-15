Ебола вилнее в Африка

Водещата здравна агенция на Африка обяви епидемия от ебола в източната провинция Итури в Демократична република Конго.

Съобщава се за около 246 случая и 65 смъртни случая, основно в златодобивните градове Монгвалу и Рвампара, съобщиха от Africa Centres for Disease Control and Prevention (Africa CDC), пише BBC.

В изявление от днес организацията допълни, че свиква среща с представители на Демократична република Конго, съседните Уганда и Южен Судан, както и с международни партньори, за да бъдат обсъдени приоритетите, включително мерките за реакция и наблюдението по границите.

Ебола е открита за първи път през 1976 г. на територията на днешна Демократична република Конго и се смята, че вирусът е пренесен от прилепи. Това е 17-ото огнище на смъртоносната вирусна болест в страната.

Заразата се предава чрез директен контакт с телесни течности и през нарушена кожа, като причинява тежки кръвоизливи и органна недостатъчност.

Първите симптоми включват температура, мускулни болки, отпадналост, главоболие и болки в гърлото, след което се появяват повръщане, диария, обриви и кръвоизливи.

Няма доказано лечение срещу ебола. Според Световна здравна организация (СЗО) средната смъртност е около 50%.

Предварителни тестове, извършени в Националния институт за биомедицински изследвания (INRB) в столицата Киншаса, са открили вируса в 13 от 20 анализирани проби след консултации с Министерството на здравеопазването и Националния институт за обществено здраве на Конго.

Продължават и тестовете за установяване на конкретния щам на вируса.

От 65-те смъртни случая четири са при лабораторно потвърдени пациенти, уточняват от Africa CDC.

Допълнителни предполагаеми случаи са регистрирани и в столицата на провинция Итури — Буния, като лабораторното потвърждение все още се очаква.

От Africa CDC предупреждават за висок риск от по-нататъшно разпространение заради градската среда в Рвампара и Буния, както и заради минната дейност в Монгвалу.

Директорът на агенцията д-р Жан Касея добави, че „значителното движение на населението“ между засегнатите райони и съседните държави прави регионалната координация жизненоважна.

На всички засегнати общности и рискови райони е препоръчано да следват указанията на националните здравни власти.

Правителството на Конго все още не е обявило официално епидемия. Служител е заявил пред BBC, че по-късно днес се очаква пресконференция.

Провинция Итури е под военно управление от 2021 г., когато цивилната власт беше заменена от военен генерал в опит да бъдат неутрализирани десетките въоръжени групировки, действащи в района от години. Сред тях са и Allied Democratic Forces (ADF), свързани с Ислямска държава.

Около 15 000 души са починали от вируса в различни африкански държави през последните 50 години.

Най-смъртоносното огнище в Демократична република Конго беше между 2018 и 2020 г., когато загинаха близо 2300 души.

Миналата година 45 души починаха след огнище в отдалечения район Булапе в централната провинция Касаи.

