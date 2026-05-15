Руският външен министър Сергей Лавров отправи заплаха към журналист по време на пресконференция в индийската столица Ню Делхи. Причината бе, че в залата няколко пъти се чу силен звук от превод, идващ от телефона на представителя на медиите.

Инцидентът, за който съобщи украинската медия "Фокус," стана по време на изказване на Лавров. Министърът неколкократно е помолил звукът да бъде спрян и се е обърнал към охраната заради шума.

След като забележката му била пренебрегната, Лавров се обърнал директно към журналиста с думите: „Ако не предадете телефона си, те ще извадят оръжие“.

Впоследствие говорителят на руското външно министерство Мария Захарова коментира, че никой не е бил изведен от залата. По нейни думи, след няколкото молби журналистът е оставил телефона си настрана и пресконференцията е продължила без повече инциденти.

Лавров е на тридневно посещение в Ню Делхи за участие в събития на БРИКС и за провеждане на преговори с представители на Индия, Тайланд, Египет, Иран и Малайзия.

Междувременно стана ясно, че Индия е отказала да закупи руски втечнен природен газ (ВПГ), който е обект на американски санкции. Според Ройтерс това е принудило танкера „Кунпенг“, натоварен със суровина от руския завод „Портовая“ (край Санкт Петербург), да промени курса си и да остане край Сингапур без ясна дестинация.

Агенцията уточни, че Ню Делхи е готов да купува само руски ВПГ, който не попада под санкциите. Въпреки това Индия продължава да бъде един от най-големите вносители на руски петрол.

Наскоро Сергей Лавров заяви, че САЩ възнамеряват да изкупят част от газопроводите „Северен поток“, принадлежащи на европейски компании, за да поемат контрола върху доставките на газ за Европа. Според него, ако „Северен поток“ бъде възстановен, американците ще определят цените на газа за Германия.





