Драконът и Орелът. Тръмп търси мир, Си - надмощие

Доналд Тръмп стъпи на китайска земя за първи път от близо десетилетие, знаейки че това не е просто поредната държавна визита, а най-трудната, в най-сложното за него време.

Притиснат от икономически сътресения у дома, а навън - от тлеещия конфликт с Иран, пред американс кия президент в столицата на втората суперсила имаше два пътя – или да се докаже като властелинът на голямата сделка, или да признае, че този път залозите са твърде високи дори за него.

По време на 16-часовия полет няма как Тръмп да не е върнал лентата в 2017 година, когато показа на Си Цзинпин видео на внучката си Арабела, рецитираща на китайски поговорката: „На тези, на които е съдено да се срещнат, съдбата ги среща!“. След това китайският президент даде на американския си колега толкова великолепен прием, че посещението на Тръмп в Китай беше наречено държавно посещение плюс.

Въпросът сега бе дали Си ще спази традицията и ще привества Тръмп с думите на Конфуций:

Да срещнеш приятел от далечна земя е голяма радост

Дали това се е случило и какво си казаха двамата лидери в Голямата залата на народа засега остава заключено между четирите стени. Но целият свят видя строго режисираната пищност, с която Доналд Тръмп беше посрещнат в Пекин. Тя бе прецизно изчислена така, че от една страна да впечатли американския президент, а от друга – да покаже на света Китай като равностойна сила на САЩ.

Си Цзинпин иска страната му да бъде възприемана като ключов глобален играч и да бъде третирана от Америка като равна. А какъв по-добър начин да демонстрира това от посрещането на Тръмп, придружен от шефовете на най-могъщите американски компании, много от които зависят от Китай, както за сегашния си успех, така и за бъдещото си развитие.

Затова и Си посрещна Тръмп на червения килим пред Голямата зала на народа, направи историческо 15-секундно ръкостискане с него, а корпоративните лидери, сред които Илон Мъск и Тим Кук, наблюдаваха церемонията от стълбите на монументалната сграда.

Минути по-късно двамата лидери си размениха най-големите комплименти. Тръмп определи Си Цзинпин като велик лидер и заяви, че бизнес лидерите са дошли „да отдадат уважение на вас и на Китай“. В края на деня, когато двамата президенти вдигнаха наздравица по време на банкета, Си подчерта, че отношенията между САЩ и Китай са „най-важните двустранни отношения в света“. А Тръмп ги определи като „едни от най-значимите в световната история“.

Трудният баланс

Истината е, че вече повече от година САЩ и Китай се опитват да балансират на ръба на нова търговска война. Миналото лято Доналд Тръмп обяви, но не задейства 145% мита върху китайски стоки. Пекин веднага отговори с ограничени доставките на редкоземни метали.

През есента, след кратка среща между двамата на форум в Южна Корея, стана ясно съгласието им да поставят търговските войни на пауза, а през пролетта, Тръмп обяви, че ще отиде в Пекин с нагласата да постигнат всеобхватна търговска сделка. После обаче отложи визитата заради войната.

Затова и сега, наред с икономическия приоритет, вече е и геополитическия. Тръмп със сигурност искаше да чуе какво Китай, като съюзник на Техеран, може да помогне при решаването на войната. Но Си Цзинпин, го изпревари, поставайки в центъра на първите разговори Тайван.

Пекин остава един от основните съюзници на Техеран и основен потребител на ирански петрол. И въпреки че Китай, благодарение на натрупаните петролни резерви, се оказа в много по-изгодно положение при Ормузкия проток, рискът от глобална рецесия поради последиците от войната с Иран е голяма заплаха за китайската икономика. Безспорен факт е, че износът представлява една пета от БВП на страната.

Всичко хубаво отнема време,

казва ориенталска мъдрост и тя идеално приляга за коварната тема - Тайван.

На октомврийската среща, двамата я оставиха извън скоби, но този път Си рязко я постави като червена линия. Особено след като президентът на Тайван Лай Чинг-те услужливо побърза да благодари на САЩ за „подкрепата за укрепване на отбранителните способности на острова“ точно преди полета на Тръмп за Китай.

Продажбите на американско оръжие за острова са трън в очите на Пекин, който го смята за своя територия. Миналата година Конгресът на САЩ одобри пакет от военни доставки за Тайпе за рекордните 11 милиарда долара.

Малко преди посещението на Доналд Тръмп Държавният департамент на САЩ забави пакета от оръжейни доставки, за да не засенчва комуникацията на Тръмп със Си Цзинпин. Пекин обаче със сигурност иска да чуе, че в крайна сметка тези продажби ще бъдат напълно отменени.

Въпреки че този въпрос е на Конгреса, а не се контролира пряко от президента, Тръмп е най-малко притеснен от бъдещето на Тайван в сравнение с всичките му предшественици. Затова и нищо чудно да каже това, което на Пекин му харесва.

В четвъртък Си Цзинпин предупреди Доналд Тръмп, че Тайван е „най-важният въпрос в отношенията между Китай и САЩ“ и че може да се стигне до „много опасна ситуация“, ако темата бъде управлявана неправилно.

Тайван има силни икономически връзки с континентален Китай, който е най-големият му търговски партньор и ключов експортен пазар, но повечето жители на острова искат запазване на сегашното положение.

Като водещ световен производител на полупроводникови чипове, използвани в смартфони, компютри, автомобили и оръжейни системи, Тайван има изключително важно място в световната икономика.

Островът има и огромно стратегическо значение. Разделен от континентален Китай чрез проток с ширина под 128 километра в най-тясната си част, Тайван се намира в центъра на т.нар. първа островна верига - стратегическа линия от острови, включваща Япония, Тайван, части от Филипините и Индонезия.

„По същество Си иска Тръмп да разбере, че Тайван е въпросът, който може да „съхрани или разруши“ отношенията между САЩ и Китай, а призивът му към Тръмп да проявява „изключително внимание“ не бива да бъде подценяван“, коментира Уилям Ян, старши анализатор в International Crisis Group.

Той обаче отбеляза, че в официалното съобщение на Белия дом не се споменава Тайван, което според него подсказва, че двамата лидери „не са постигнали значим консенсус по темата“.

Водата може не само да носи кораба, но и да го потопи,

казват китайците. Тревогата на Тръмп при срещата със Си обаче не бе свързана с Тайван, а с Иран.

Основният въпрос, който чака Тръмп, е какво е готов да направи Китай, за да помогне за разрешаването на иранския конфликт и какво би искал да получи в замяна.

Според редица източници, запознати с преговорите, Пекин възнамерява да поиска от Вашингтон да премахне съществуващия контрол върху износа на оборудване за производство на усъвършенствани чипове, както и ангажименти да не предприемат подобни наказуеми търговски мерки в бъдеще. В замяна е готов да отвори вратите си и за повече американски стоки.

Китайският президент Си Цзинпин предложи да помогне за разрешаването на конфликта с Иран, обяви Тръмп в интервю за Fox News след срещата си с китайския държавен глава.

"Президентът Си Цзинпин би искал да види сделка. И предложи да помогне. Каза: "Ако има нещо, с което мога да помогна, бих искал да помогна.“ Той наистина го каза“, увери Тръмп. САЩ и Китай се споразумяха по време на срещата в Пекин, че Иран не трябва да придобива ядрено оръжие - никога и при никакви обстоятелства.

Групата за подкрепа

Отварят ли се вратите за бизнеса? Американският президент води рекорден брой бизнесмени в Китай, които медиите вече нарекоха „групата за подкрепа“. Илон Мъск, Тим Кук, шефовете на Boeing, Blackstone, Black Rock, Mastercard, Visa са само част от имената, които се очаква да договорят милиардни сделки в областта на енергетика, технологии и доставки на редкоземни метали. Търговията на Америка с Китай все още е огромна, въпреки че намалява през последните две години. Посещението на Тръмп има за цел да обърне тази неблагоприятна тенденция, на първо място, и в същото време да увеличи износа на американски стоки и услуги за Китай. За Китай е важно санкциите в технологичната област да се облекчат, печалбите да нараснат и юана да се стабилизира.

Много е важно американският бизнес да отвори границите, защото всички страдат - от американските земеделски производители до технологичното взаимодействие. Подобна странна изолация на Китай от САЩ вече се превръща в изолация на Америка от Китай. Мисля, че бизнесът заема много по-гъвкава и по-отворена позиция, а Тръмп е готов да се върне към ново ниво на отношенията, при което Китай прави поръчки на Boeing Corporation, а сътрудничеството с Nvidia е активизирано, каза борсов посредник пред Блумбърг.

Бизнесът – мост между двете най-мощни икономики

Китайският премиер Ли Цян насърчи Илон Мъск, Тим Кук, Дженсън Хуан и останалите щатски бизнес лидери да разширят присъствието си в Китай и да бъдат мост между двете най-големи икономики в света.

Ли изрази надежда, че американските компании ще „засилят взаимноизгодното сътрудничество между Китай и САЩ и ще продължат да служат като мостове за комуникация и диалог между двете държави. Той призова американския бизнес „да помогне различните среди в САЩ да гледат на развитието на Китай по по-обективен и рационален начин и да насърчават взаимното доверие и приятелство“.

„Светът е специално място, когато сме обединени“

По време на кратко изказване на държавния банкет в четвъртък Тръмп определи дискусиите като „изключително позитивни и продуктивни“ и благодари на своя домакин за „голямата чест“ и „великолепната церемония по посрещането“. Той припомни търговията на американския търговец Самюъл Шоу с Китай преди 250 години, цитатите на Конфуций във вестника на Бенджамин Франклин, както и усилията на президента Теодор Рузвелт за подпомагане създаването на университета, в който е учил Си.

„Както много китайци днес обичат баскетбола и сините дънки, така и китайските ресторанти в Америка вече са повече от петте най-големи вериги за бързо хранене в САЩ, взети заедно“, заяви Тръмп и добави, че това е „доста силно послание“.

Американският президент допълни, че двете държави имат „много общи неща“, посочвайки ценности като „трудолюбие“, „смелост“ и „постижения“.

„Светът е специално място, когато ние двамата сме обединени и заедно“, каза още Тръмп и отправи официална покана към Си Цзинпин и съпругата му Пън Лиюен да посетят Вашингтон и Белия дом на 24 септември.

Да пресечеш реката в една и съща лодка,

казват след споразумение китайците. Прогнозите за разговорите в Пекин са умерено оптимистични. Според анализаторите те не могат да се провалят – успехът е нужен и на двамата световни лидери.

Пробив обаче не се очаква, а по-скоро удължаването на търговското примирие. Това ще позволи на всяка от страните да обяви успех на срещата и дипломатическа си победа. Постигането на управляемо съперничество ще бъде страхотен успех, като се има предвид как се развиха отношенията между двете сили след предишното посещение на Тръмп в Пекин. Но, както казват китайците, ако искаш да намериш перли, трябва дълго да се гмуркаш в дълбокото.

