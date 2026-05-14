Сащ въоръжава Косово за милиони долари. Какво готвят на Балканите?

Държавният департамент на САЩ е уведомил Конгреса за предложено разрешение за износ на отбранителни стоки и услуги на стойност 14 милиона долара за Косово. С тази стъпка евентуалната сделка навлиза във финален етап, преди да бъде одобрена окончателно от американските власти. Информацията беше съобщена от албанската редакция на Радио "Свободна Европа", която се позовава на свои сигурни източници от Конгреса на САЩ.

Процедура по Закона за контрол на износа на оръжие

Според цитираните източници официалното уведомление е изпратено директно от Бюрото по законодателни въпроси на Държавния департамент. Процедурата се задейства съгласно стриктните разпоредби на Закона за контрол на износа на оръжие, като документите вече са препратени за разглеждане до Комисията по външни отношения на Сената на САЩ. Към момента в официалния документ не се разкриват конкретни подробности или технически спецификации относно вида на предложените военни оборудване и услуги.

Засилване на подкрепата за Косово по пътя към НАТО

Това развитие идва в ключов момент, когато редица американски конгресмени открито търсят начини за засилване на подкрепата за пълноправното членство на Косово в НАТО. Прищинските власти поддържат дългогодишно и стратегическо сътрудничество със Съединените щати в областта на сигурността и отбраната. През последните години Косово вече закупи и получи различно модерно военно оборудване от САЩ, включително разузнавателни дронове, специализирани бронирани превозни средства и друга високотехнологична техника за нуждите на своите сили за сигурност.

