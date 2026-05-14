Си Цзинпин заведе Тръмп в Храма на небето

Китайският президент Си Цзинпин заведе американския си колега Доналд Тръмп в едно от чудесата на Поднебесната империя - Храма на небето. Си заяви, че храмът е символ на китайския мироглед и житейска философия.

„В древността владетелите са извършвали тук тържествени ритуали, за да измолят благоденствие за нацията и благоприятно време за реколтата, което е израз на традиционната китайска мисъл, че „народът е основата на държавата", каза Си Цзинпин.

Когато основата е здрава, държавата е мирна. Китайската комунистическа партия наследява и развива тази хуманистична мисъл, като винаги се придържа към основната цел да служи всеотдайно на народа, за което получава неговата непоколебима подкрепа", подчерта още Си Цзинпин.

Тръмп изрази възхищението си от факта, че Храмът на небето е оцелял вече над 600 години, демонстрирайки забележителната традиционна култура на Китай. Той подчерта, че подчерта, че САЩ и Китай са велики държави, а народите им са изпълнени с мъдрост, поради което двете страни трябва да задълбочават взаимното разбирателство и да укрепват приятелството между хората.





