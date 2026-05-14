ЕС готви военен Шенген

Европейският съюз и НАТО са се договорили за инфраструктурен проект на стойност 100 милиарда евро, който да постави основите на т.нар. „военен Шенген“ - мрежа за бързо придвижване на войски и военно оборудване в Европа. Това заяви еврокомисарят по транспорта и туризма Апостолос Дзидзикостас по време на конференция в Атина.

Проектът предвижда изграждането или модернизирането на 500 ключови точки („hot spots“) в следващите три-четири години, където инфраструктурата ще бъде адаптирана за военна мобилност, предаде БГНЕС.

Под „военен Шенген“ се разбира система, подобна на свободното движение в Шенгенското пространство, но предназначена за армията - тоест войски, танкове, техника и боеприпаси да могат да преминават бързо и без сложни административни процедури между държавите от ЕС и НАТО.

В момента придвижването на военна техника между различни страни често се забавя заради бюрократични разрешения, различни железопътни стандарти, ограничения по мостове и пътища или липса на подходяща инфраструктура. Новата система цели да съкрати значително времето за прехвърляне на сили при учения, кризи или военни заплахи.

Дзидзикостас обясни, че проектът ще позволи „много по-бързо придвижване на войски и материали от една част на съюза към друга“, съобщи в. „Катимерини“.

Планира се и създаването на общ резерв от военно оборудване по модел на европейския механизъм за гражданска защита, където държавите споделят ресурси при бедствия и извънредни ситуации.

По думите му регулацията за проекта трябва да бъде готова до 2027 г., а инфраструктурата - в началото на 2030 г.

Еврокомисарят изрази увереност и относно тазгодишния туристически сезон въпреки напрежението в Близкия изток, което доведе до смущения във въздушния транспорт и покачване на цените на горивата.

Той увери, че туристите могат спокойно да резервират летните си почивки в Европа, тъй като доставките на авиационно гориво остават стабилни.

„Нямаме никакви признаци, че авиационното гориво се изчерпва“, каза Дзидзикостас и допълни, че 70% от него се произвежда в рамките на ЕС, а съюзът разполага и със значителни резерви.

Според него отменените полети в Европа се дължат „на разходите, а не на недостиг“.

Все пак той призна, че напрежението в Близкия изток и прекъсванията на полетите през големи регионални хъбове неизбежно ще се отразят на туристическия поток.

„Със сигурност ще има спад на туристите от азиатския пазар“, каза еврокомисарят.

„Но загубите от някои части на света ще бъдат компенсирани от вътрешноевропейския туризъм“, добави той.

Дзидзикостас предупреди и за по-широките икономически последици от кризата в Близкия изток, която според него вече е струвала на Европа около 35 милиарда евро.

Ако войната не приключи през следващите седмици, „тя ще създаде проблеми за реалната икономика“, предупреди той.

Особено тревожни според него са растящите цени на енергията и торовете, които в комбинация с наближаващата зима могат да окажат натиск върху хранителните доставки.

„Ситуацията е изключително проблематична“, заяви Дзидзикостас и добави, че Европейската комисия вече е подготвила пакет от мерки, които държавите членки могат да приложат незабавно, за да ограничат част от последствията.

На въпрос дали ЕС обмисля схема за общо финансиране чрез общ дълг, той отговори, че „всичко е на масата“.

