Ето кой предрече епидемията от хантавирус преди 20 години

Пророчество или съвпадение? Това се питат хората, след като в интернет се разрази истинска вълна от коментари, свързващи „Досиетата Х“ и „Семейство Симпсън“ с настоящата ситуация с хантавирус.

„Досиетата Х предрекоха хантавируса преди 20 години“, написа потребител в платформата X. В сцена от филма от 1998 г. „Досиетата Х: Борба с бъдещето“ информатор се среща с агент Мълдър в тъмна алея и разкрива как фалшива епидемия от хантавирус е използвана като прикритие за извънземен вирус.

„Запознат ли си с хантавируса, Мълдър?“, пита човекът. „Да, това беше смъртоносен вирус, разпространен от полски мишки в югозападните щати преди няколко години“, отговаря Мълдър. „ФЕМА беше извикана да се справи с огнището... запознат ли сте с реалната власт на ФЕМА?“, пита информаторът. „Казвам, че не беше хантавирусът. [Това е] безшумно оръжие в тиха война.“

Въпреки че през 90-те години в САЩ са регистрирани десетки случаи на хантавирус, някои наблюдатели погрешно приписват на филма самото име на вируса, който всъщност съществува още от 50-те години на миналия век. „Предсказването на странни сценарии от реалния свят години по-рано е част от наследството на сериала“, отбелязва друг потребител, пише "Вести".

Други потребители развиват по-мащабни конспиративни теории. „Схемата с хантавируса ще бъде използвана по време на разкриването на НЛО като форма на разсейване“, твърди друг потребител в X, визирайки разсекретените файлове на Пентагона от петък.

Междувременно вниманието се насочи и към епизод на „Семейство Симпсън“ от 2012 г., в който вирус избухва, докато семейството е на круизен кораб. В епизода, озаглавен „Едно изключително забавно нещо, което Барт никога няма да направи отново“, Барт пуска слух за пандемия, за да остане на борда. Феновете правят сравнения с кораба MV Hondius, на който миналата седмица избухна епидемия от хантавирус.

Други обръщат внимание на „лилав“ вирус, споменат в епизода, отбелязвайки, че при хантавирус недостигът на кислород може да доведе до синкав или виолетов оттенък на крайниците. „Езикът на една жена беше лилав, което съвпада със симптомите“, пише коментатор.

„Уау, те наистина са пророци!“, коментира потребител за сценаристите на „Семейство Симпсън“, на които се приписват предсказания за всичко – от президентството на Доналд Тръмп до нападението на тигъра на Зигфрид и Рой. „Шантаво съвпадение“, допълва друг.

