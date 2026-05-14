Горещо от Белия дом: Тръмп и Си се съгласиха за Ормуз

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и китайският лидер Си Цзинпин се съгласиха на среща, че Ормузкият проток трябва да остане отворен за свободно преминаване на енергийни ресурси, предаде Ройтерс, позовавайки се на официално съобщение на Белия дом.

Според изявлението, публикувано след разговорите, Тръмп и Си са обсъдили и как да продължат усилията за ограничаване на вноса в САЩ на химикали, използвани за производството на фентанил, както и как Китай да увеличи покупките на американски земеделски продукти.

Тайван не е споменат в текста. Белият дом определи срещата като добра, предава БТА.

