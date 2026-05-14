След Тръмп: Путин се завръща в Китай

Кремъл обяви, че руският президент Владимир Путин скоро ще посети Китай, съобщи подкрепяната от Русия телевизия RT.
Все още конкретна дата за визитата не е обявена, но говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че подготовката вече е напълно завършена.
Последното посещение на Путин в Китай беше през септември 2025 г., когато той присъства на мащабния военен парад в Пекин и на среща на върха.
Руски медии по-рано съобщиха, че визитата може да се състои още през следващата седмица, пише BBC.
В момента на посещение в Китай е американският президент Доналд Тръмп.
