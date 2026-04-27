Разкриха таен план на Путин за Русия

Настроенията на руснаците се влошават, а икономическите проблеми удрят все повече по джоба им, пише The Washington Post.

Източник на изданието в руската администрация коментира, че има растяща умора от войната - усещането е, че тя продължава прекалено дълго - по-дълго от Великата отечествена война, а успехите липсват.

Московски бизнесмен отбелязва, че всички са наясно, че войната в Иран дава възможност на Путин да продължава да воюва, но и в същото време опасенията са, че така властта ще им взима все повече.

Увеличаващите се удари на украинските дронове по петролни терминали не само намаляват износа на петрол (с между 300 хил. и 400 хил. барела дневно през април), но и направиха войната много по-осезаема за руснаците.

Недоволството е много силно и хората говорят все по-открито, отбелязват и от Carnegie Eurasia. Институтът посочва, че за младежите ситуацията е най-непоносима, защото са откъснати от обичайната си среда в социалните мрежи (с ограниченията за Telegram, WhatsApp, You Tube, Facebook и други приложения). Но и също така няма признаци, че това може да доведе до промяна, а по-скоро ще бъдат увеличени репресиите.

Украински анализатори също смятат, че в следващите седмици предстоят чистки сред управляващите, което е израз на политиката "царят е добър, болярите не струват", казва бившият министър на външните работи Володимир Охризко пред Radio NV. Според него допълнителен натиск оказва и липсата на успехи на бойното поле и затова руската армия съобщава "за четвърти път за окупацията на Луганска област".

Охризко обаче не изключва и вариант "болярите" да не поемат вината, а на свой ред да се обърнат срещу царя.

Министърът на икономическото развитие Михаил Решетников призна, че резервите на Русия доголяма степен са изчерпани и централната банка и правителството трябва да обяснят забавянето на растежа.

Лидерът на комунистическата партия Генадий Зюганов също предупреди, че колапсът на икономиката ще е неизбежен без решение на проблемите. Доверието в неговата партия расте в проучванията на ВЦИОМ, докато това в руския президент намалява. Според данните одобрението към Путин достига 65,5% към средата на април.

Това не е ниско, но на фона на доскоро надхвърлящо 80% одобрение, както и страховетеот репресии, говори много. WP обръща внимание на високото ниво на дигитализация на живота на руснаците, заради което и ограниченията на интернет и други цифрови услуги, е все по-осезаемо. Изданието цитира и мнението на хора, които се опасяват, че се връщат времената на репресии и ограничения, към които не искат да се връщат.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com