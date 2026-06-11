Тръмп празнува 80 години с бойна арена пред Белия дом за 60 милиона долара

Гигантска арена за смесени бойни изкуства (MMA), издигната директно на Южната морава на Белия дом, ще бъде сцената на едно от най-необичайните събития в историята на американското президентство. Поводът е 80-ият рожден ден на президента Доналд Тръмп, който ще бъде отбелязан с бойна гала вечер в неделя.

За първи път журналисти получиха достъп до внушителната конструкция с височина 28 метра, която дори надминава по височина самия Белия дом. В центъра ѝ е разположен емблематичният осмоъгълник, където 14 бойци ще се изправят един срещу друг пред погледа на Тръмп.

Според медийни публикации стойността на събитието достига около 60 милиона долара. От Белия дом увериха, че не са използвани средства на американските данъкоплатци, а разходите се поемат от спортната федерация, организираща проявата.

Арената разполага с 4500 места за зрители, но интересът към събитието е значително по-голям. В близък парк южно от Белия дом е изградена допълнителна зона с огромни екрани, където до 125 000 души ще могат да наблюдават боевете безплатно.

Събитието съвпада не само с юбилея на Тръмп на 14 юни, но и с Деня на знамето в Съединените щати.

Президентът отдавна е известен като почитател на MMA и често е присъствал на големи бойни галавечери. Според анализатори подкрепата му за този спорт е допринесла за популярността му сред младите мъже – ключова група избиратели по време на президентските избори през 2024 г.

Любопитен момент предизвика и шеговитото сравнение на Тръмп с Айфеловата кула. Милиардерът намекна, че арената може да остане като постоянен символ, подобно на прочутата парижка забележителност след Световното изложение през 1889 г. Въпреки това според съдебни документи конструкцията ще бъде демонтирана още на следващия ден след края на събитието.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com