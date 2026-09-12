Броени дни до най-грандиозното бойно събитие в страната! Обратното броене до BRAVE 107 започна
1 август, зала „Арена“ Бургас Снайпера срещу Червения дявол
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1 август, зала „Арена“ Бургас Снайпера срещу Червения дявол
Арената разполага с 4500 места за зрители, но интересът към събитието е значително по-голям
Раздава 1 милион за рождения си ден на 14 юни. Навършва 80
SANDA PRO FIGHT събира елитни бойци в нощта на 15 ноември в зала Арена
Ето ги и четирите знака
Право на това имат хора, които са подписали договори с редовните въоръжени сили или други "военни формирования"
Съдбата на "Вагнер"
Нова база край Кабиле
Денков съобщи голяма новина
Наборните центрове на "Вагнер" наемат средно по 500-800 души на ден
Предупреди Русия да не организира показен процес за бойците на Мариупол
От 24 февруари във войната в Украйна са участвали и повече от 10 000 бойци от Чечения
Групировките изповядват неонацистки възгледи и са познати като изключително брутални
Русия заяви, че е постигната сделка за евакуация на ранените бойци
Ранените бойци се транспортират в болница в Новоазовск на територията на ДНР
Приключенците победиха в първата номинационна битка за седмицата
Те може да се скрият сред бежанци и кандидати за убежище по Балканския миграционен път
Групировката Ислямска държава (ИД) е обучила най-малко 400 бойци да извършат смъртоносни атаки в Европа, предаде Асошиейтед прес, като се позова на св...
"Ислямска държава" е била принудена да намали заплатите на бойците си с до 50%. Причината са, водените от САЩ въздушни удари значително са намалили пр...
Около 200 джихадисти на „Ислямска държава" са убити от военната авиация на водената от САЩ коалиция по време на интензивните сражения в Ирак тази седм...