Тръмп се показа като Христос, а през юни става Пипи

Президентът на САЩ Доналд Тръмп публикува в социалната си мрежа Truth Social генерирано от изкуствен интелект (AI) изображение, в което е представен като Исус Христос.

На снимката той е облечен в бели одежди, обграден от светлина, докато лекува човек. Около него има ангелоподобни и военни фигури, военни самолети и фойерверки, а в далечината се вижда Статуята на свободата – символ на американската идентичност и сила.

Малко преди публикацията Тръмп засили критиките си към папа Лъв XIV, като заяви пред журналисти, че не е негов почитател и го определи като "твърде либерален" и "слаб в борбата с престъпността".

По-късно Доналд Тръмп става като Пипи Дългото чорапче - раздава подаръци на собствения си рожден ден.

Американският журналист Джон Аник разкри плановете на Доналд Тръмп за историческото събитие, което ще се проведе в Белия дом на 14 юни.

Тогава едновременно ще бъдат отбелязани 80-ия рожден ден на американския президент и 250-ата годишнина на САЩ. Част от празненствата включва ММА бойно събитие, което ще се проведе на Южната ливада в двора на Белия дом пред ограничен брой зрители, съобщава bTV, цитирайки БГНЕС.

В телевизионно предаване Аник съобщи, че Тръмп планира да изплати бонус от 1 милион долара на 14-те бойци, които ще участват в бойната галавечер.

Официалният спонсор на събитието пък ще даде най-голямата премия, изплащана чрез криптовалута в бойните спортове. Тя ще възлиза на 14,4 милиона долара.

Президентът на най-голямата организация за смесени бойни изкуства UFC Дейна Уайт обяви седемте двойки за боевете, но не разкри коя от тях ще бъде топ събитието на вечерта.

Битките за вечерта в Белия дом:

Илия Топурия – Джъстин Гейджи

Алекс Перейра – Сирил Гейн

Шон О'Мейли – Ейман Захаби

Маурисио Ръфи – Майкъл Чандлър

Бо Никал – Кайл Даукаус

Диего Лопес – Стив Гарсия

Дерик Люис – Джош Хоки

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com