Български актьор под обстрел в Украйна: Ако умрем-умрем

Докато съпругата му Яна Титова се готви да разкаже живота на Лили Иванова на голям екран, като режисьор, актьорът Александър Алексиев е в Украйна за снимките на филм и става свидетел на масираните руски удари от 24 май.

Преди няколко дни Москва нанесе едни от най-тежките удари по Киев, използвайки "Орешник" – ракета със среден обсег, която може да носи и ядрени бойни глави. В столицата Киев се намира и българският актьор, където той участва в заснемането на нов сериал. Алексиев описа пред Bulgaria ON AIR войната в Украйна така: "Тези хора тук четвърта година не знам как издържат психически, защото ти нямаш нощ със спокоен сън".

Александър Алексиев разказа как е преживял едни от най-тежките удари по Киев в навечерието на 24 май. "Най-сериозната атака от самото начало на войната се случи на 23 срещу 24 май, когато се изсипаха възможно всички видове железен арсенал в Киев. Прозорците в хотела се разтресоха в лоби бара и оттам се евакуирахме в бомбоубежището, където прекарахме цялата нощ до 7 сутринта. Чувахме през цялото време взривовете и ударите", сподели актьорът.

"Като има по-сериозни атаки се евакуират. Това е изтощението и казват: "Каквото има да се случва – ще се случи! Ако оживеем – оживеем, ако умрем – умрем!", изтъкна Алексиев. "Имаше четири или пет портрета на наши колеги, портретите са им заменени със снимки във военни униформи, защото в момента са на фронта. Това са избори, които те са направили. Голяма част от държавните служители имат т.нар. "броня" – защитени са и могат да не ходят на терен. Това важи за много държавни структури. Но някои правят своя избор да защитават родината си по един или друг начин", добави актьорът.

Според него най-лесният начин да приключи войната е като си тръгнат агресорите.

"Европа трябва да помага, САЩ трябва да помагат, защото имат нужда от много противовъздушна отбрана, която е на изчерпване тук", подчерта Алексиев.

Актьорът показа на зрителите ни и снимачната площадка, като сподели, че е взел съзнателно решението да остане и да продължи работата си – независимо от опасността.

