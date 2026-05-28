Мечка се нахвърли на българин в Румъния (ВИДЕО)

Български турист беше нападнат от мечка край язовир „Видрару“ в Румъния, след като хора от автомобила, в който пътувал, хвърляли храна на дивото животно. Инцидентът е заснет на видео, а кадрите вече се разпространяват от румънски телевизии и световни агенции, съобщава Нова телевизия.

Пострадалият е 46-годишният Георги Бижев от Горна Оряховица, председател на Спортно-техническата комисия към Зоналния съвет на БФС във Велико Търново. Мечката го е ухапала по лявата ръка, като раните са тежки и се е наложила спешна операция.

На записите се вижда как групата се забавлява край пътя, докато подава храна на мечка с малко мече. Кадрите са направени както от автомобил зад българите, така и от самите туристи, които снимали опасната близост с дивото животно.

В един момент ситуацията излиза извън контрол. Мечката внезапно се втурва към прозореца на автомобила и напада мъжа, който се намира вътре. По първоначална информация Бижев е успял да предпази лицето си с ръка от ноктите на хищника.

Ударът обаче попада върху лявата му ръка. Крайникът е тежко разкъсан, а след спешната операция е гипсиран. Лекарите тепърва трябва да установят какви ще бъдат трайните поражения след нападението.

Инцидентът отново поставя въпроса за опасното поведение на туристи край диви животни. В случая мечката е била с малко мече - ситуация, при която рискът от агресивна реакция е особено висок, защото животното може да възприеме приближаването като заплаха.

Кадрите, разпространени в Румъния, показват колко бързо привидно „атрактивен“ момент край пътя може да се превърне в кървав инцидент. Подаването на храна на диви животни не само ги привиква към хората, но и създава пряка опасност за всеки следващ автомобил, спрял на същото място.

