Нощ на тревога! Руска атака по Украйна вкара дрон в Румъния

Русия извърши нова въздушна атака срещу Украйна в близост до границата с Румъния, при която дрон е навлязъл в румънското въздушно пространство, съобщи Министерството на националната отбрана, цитирано от Аджерпрес.

Инцидентът е станал в района на река Дунав, близо до канала Килия, и е довел до незабавни мерки за сигурност. Ситуацията предизвика тревога в северната част на окръг Тулча. Военните са проследили въздушните цели, като контактът с едната е бил изгубен.

Според информацията атаката е била насочена към граждански и инфраструктурни обекти на украинска територия в непосредствена близост до румънската граница. Националният военен команден център е уведомил службите за извънредни ситуации, които са предприели действия за предупреждение на населението.

В 00:43 ч. е било изпратено съобщение чрез системата Ро-Алърт, което е предупредило жителите в засегнатия район за потенциална опасност. Въздушната тревога е продължила до 02:48 ч., когато е била официално отменена.

Системите за наблюдение са засекли две въздушни цели, като една от тях е навлязла в румънското въздушно пространство. Контактът с нея е изгубен на около 16 км югоизточно от населеното място Килия Веке, над ненаселен район. Очаква се екипи да извършат оглед на място, за да установят дали има паднали отломки.

Министерството на националната отбрана осъди действията на Русия, като ги определи като сериозно нарушение на международното право и заплаха за регионалната стабилност. Румъния, която е член на ЕС и НАТО, има дълга граница с Украйна и вече неколкократно е ставала свидетел на подобни инциденти след атаките срещу украински пристанища по Дунав.

