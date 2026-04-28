Румъния на ръба! Вот на недоверие срещу правителството

Политическата криза в Румъния навлиза в решаваща фаза, след като опозицията обяви, че е събрала необходимите подписи за вот на недоверие срещу правителството на Илие Боложан (на снимката горе).

Лидерът на националистическата формация Съюз за обединение на румънците Джордже Симион съобщи, че подкрепата вече достига 254 подписа при изисквани 233, което отваря път към официална процедура по сваляне на кабинета. Новината бе потвърдена от Digi24 и предизвика незабавен политически отзвук. Така управлението на Боложан се оказва под директна заплаха.

До ескалацията се стигна след драматичен обрат в управляващата коалиция. Социалдемократическата партия на Румъния обяви, че оттегля подкрепата си за правителството, обвинявайки премиера в липса на диалог и неуважение към партньорите. От партията подчертаха, че икономическите проблеми в страната изискват спешни действия и че оставането им в коалицията би било безотговорно.

Очаква се предложението за вот на недоверие да бъде внесено официално утре, а дебатите и гласуването са насрочени за 5 май. Това поставя Румъния пред нов политически тест, който може да доведе до падане на правителството и задълбочаване на нестабилността в страната.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com