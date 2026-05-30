Румъния обвини Русия в опасна ескалация след удара с дрон в Галац

Инцидентът с дрона, поразил жилищен блок в румънския град Галац и ранил жена и дете, прерасна в остър дипломатически сблъсък между Букурещ и Москва. Румънският президент Никушор Дан обвини Русия в опасна ескалация на румънска територия и заяви, че подобни действия няма да бъдат толерирани.

Руското посолство в Букурещ пък отхвърли обвиненията и заяви, че Румъния използва случая, за да следва външнополитическата линия на НАТО и ЕС срещу Москва. Спорът извади на преден план риска войната в Украйна да продължи да засяга държави от източния фланг на Алианса.

Това не е обикновен инцидент

Никушор Дан посети Галац след удара и се срещна с хората, засегнати от експлозията. Той отиде и в болницата при 53-годишната жена и 14-годишния й син, които пострадаха при падането на дрона. По данни на здравните власти двамата са в стабилно състояние - жената е с изгаряния по краката и рана от стъкло, а момчето е с изгаряния на предмишниците.

„Случилото се в Галац е нещо повече от инцидент, свързан със сигурността. Руската федерация извърши сериозен акт, който постави в опасност живота на румънски граждани на румънска територия“, написа президентът във Фейсбук.

Дан заяви, че това е ескалация, която не може да бъде приета, няма да бъде толерирана и няма да остане без отговор. По думите му случилото се е резултат от безотговорността, с която Русия използва различни военни тактики, без да зачита живота на цивилните.

Москва отвърна с обвинения към Букурещ

Руското посолство в Букурещ заяви, цитирано от ТАСС, че Румъния използва инцидента в Галац, за да реализира външнополитическата линия на НАТО и ЕС, насочена към конфронтация с Русия.

„Румъния открито следва външнополитическата линия на ЕС и НАТО, насочена към конфронтация с Русия, и съдейки по това как се развиха събитията, използва инцидента в Галац като предлог за решение, което е било взето по-рано“, посочиха от руското посолство.

Руският посланик в Букурещ Владимир Липаев заяви пред ТАСС, че падането на дрона в Румъния било „провокация на режима в Киев“. Според него Украйна се опитвала да въвлече НАТО във война с Русия и да отклони вниманието от удара в Старобелск, при който, по руски данни, са били убити 21 студенти в общежитие на педагогически колеж.

Путин поиска отломките за руско разследване

Руската позиция беше допълнена и от президента Владимир Путин. Той заяви, че според него е твърде рано да се твърди дали дронът е бил руски, и предположи, че може да става дума за украински безпилотен апарат, предаде Ройтерс.

Путин предложи отломките от дрона да бъдат предадени на Русия, за да може Москва да проведе свое независимо разследване. Така Кремъл се опита да постави под съмнение румънските обвинения, въпреки че Министерството на националната отбрана на Румъния съобщи, че дрон е ударил жилищна сграда в Галац и обвини Русия.

„Русия няма да всее раздор“

Румънският президент настоя, че Москва няма да успее да използва страха, за да разедини обществото. „Русия няма да успее да всее раздор в нашето общество, когато става дума за целостта на Румъния, за демокрация и свобода в Румъния“, написа Никушор Дан.

Той посочи, че тези ценности са възприети от румънското общество в исторически моменти и около тях страната остава обединена. Дан съобщи още, че дронът е променил траекторията си, след като е бил ударен над украинския град Рени.

Посещение под напрежение

Въпреки твърдата позиция на президента, посещението му в Галац премина под напрежение. Телевизия Диджи 24 съобщи, че много граждани са го освирквали и са скандирали „Оставка“.

Това показа, че ударът с дрона вече има не само външнополитическо, но и вътрешно измерение. За хората в Галац въпросът е не само как Букурещ ще отговори на Москва, а дали държавата може да гарантира сигурността на гражданите си в район, изложен на пряк риск от войната край украинската граница.

