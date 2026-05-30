Тръмп изгуби битката за името на центъра „Кенеди“ и отвърна с нов ход

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че администрацията му ще прехвърли на Конгреса контрола върху центъра за култура и изкуство „Кенеди“, след като федерален съдия спря две ключови негови намерения - преименуването на институцията и затварянето й за мащабен ремонт.

Решението на съда задължава името на Тръмп да бъде премахнато от сградата и от официални документи, свързани с нея. Съдия Кристофър Купър постанови, че културният център не може да бъде наречен „Тръмп Кенеди център“ без акт на Конгреса. Така една от най-емблематичните културни институции във Вашингтон се превърна в нов фронт на сблъсъка между президента, съдебната власт и законодателите.

Съдът спря преименуването

Федералният съдия Кристофър Купър от Вашингтон постанови, че центърът „Кенеди“ не може да бъде преименуван с едностранно решение на Управителния съвет. Той нареди администрацията на Тръмп в срок до 14 дни да отстрани всички знаци с името на президента от сградата и от официалните документи, свързани с културната институция.

„Статутът на центъра „Кенеди“ кристално ясно показва, че той е наречен на президента Кенеди и не може да носи каквото и да е друго име въз основа на едностранно решение на Управителния съвет“, посочи съдията.

Купър беше категоричен, че името на центъра е дадено от Конгреса и само Конгресът може да го промени. Така съдът постави ясна граница пред опита президентската администрация да наложи ново име на институция със специален статут и дълбока символика в американския обществен живот.

Тръмп отвърна с прехвърляне към Конгреса

След съдебното решение Тръмп написа в Трут соушъл, че е инструктирал Департамента по търговия да уреди пълното прехвърляне на центъра „Кенеди“ на Конгреса. По думите му законодателите трябва да поемат пълната отговорност за управлението, дейността и поддръжката на институцията.

Ройтерс отбелязва, че към момента не е напълно ясно как подобно нареждане ще бъде изпълнено на практика. Центърът е създаден от Конгреса през 1958 г., а по-късно е наречен в чест на покойния президент Джон Фицджералд Кенеди. Той отваря врати за посетители под това име през 1971 г. и се управлява от Управителен съвет, който Тръмп през втория си мандат попълва със свои съюзници.

Блокиран е и двугодишният ремонт

Съдебната заповед не се ограничи само с името. Тя спря и плановете на администрацията на Тръмп да затвори центъра за две години за мащабен ремонт.

Президентът защити намерението си, като заяви, че обновяването не може да бъде извършено, ако сградата остане отворена. В публикация в Трут соушъл той предупреди, че решението на съдия Купър създава опасност.

„Не мога да бъда свързан със ситуация, в която се допуска опасност за обществеността да процъфтява пред очите на всички, открито и безпрепятствено“, написа Тръмп.

Така спорът вече не е само за името на центъра, а и за начина, по който администрацията иска да управлява една от най-видимите културни институции в американската столица.

Делото на Джойс Бийти

Съдия Купър се произнесе по дело, заведено от конгресменката демократ от Охайо Джойс Бийти, която е член на Управителния съвет на центъра „Кенеди“. Именно тя оспори действията около преименуването и управлението на институцията.

След решението Бийти заяви, че центърът „Кенеди“ принадлежи на американския народ, а не на Доналд Тръмп. С това тя постави акцента върху публичния характер на институцията и върху границите на президентското влияние върху културни символи с национално значение.

Културният център като част от по-голям план

Планът на Тръмп за центъра „Кенеди“ е част от по-широката му амбиция да преобрази монументалното ядро на Вашингтон. Според Ройтерс президентът възнамерява да издигне арка с височина 76 метра и да построи бална зала с площ от около 8360 кв. м. на мястото на разрушеното Източно крило на Белия дом.

Тези инициативи също са предмет на съдебни спорове. Федерален апелативен съд е разрешил на администрацията на Тръмп да продължи с изграждането на балната зала, докато разглежда иск, който цели да спре проекта.

