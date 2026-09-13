Край! Съдът реши съдбата на Брендо
Решението на магистратите е окончателно
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Решението на магистратите е окончателно
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София. Софийският районен съд (СРС) взе решение да падне банковата тайна за кредитополучателите на КТБ, стана ясно днес. Така става възможно обвинение...