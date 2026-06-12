Съдът спря нова процедура за излизането на Брендо от затвора

Нов опит на Евелин Банев-Брендо да излезе предсрочно от затвора беше спрян още преди разглеждане по същество в съда. В края на май от Софийския затвор е било внесено предложение за освобождаването му, въпреки че последният съдебен отказ е от 24 април.

На 1 юни Софийският градски съд е прекратил делото, защото законът допуска ново искане най-рано шест месеца след влизането в сила на предишното определение. Спорът вече е прехвърлен към Софийския апелативен съд, който трябва да се произнесе окончателно.

Проверка на сайта „Лекс“ показва, че новото предложение идва твърде скоро след решението, с което Банев беше оставен в затвора. През април апелативните магистрати потвърдиха отказа за условно предсрочно освобождаване, след като преди това и градският съд не уважи предложението на началника на затвора.

Така следващият допустим момент за нова молба или предложение се измества към октомври. Именно този процесуален срок е основанието съдия Величка Маринкова от СГС да прекрати образуваното дело, вместо да премине към обсъждане дали Банев изпълнява условията за излизане преди края на присъдата.

Казусът има и втори проблем - сметките за реално изтърпяното наказание. При предишната процедура стана ясно, че затворническите власти са включили два пъти периода, през който Брендо е бил задържан в Италия. Така престоят му в ареста и затвора първоначално е бил отчетен като 5 години и половина.

След корекцията се оказва, че реално изтърпеният срок е 4 години и 6 месеца. Това е под задължителния минимум за условно предсрочно освобождаване, защото при наказание от 10 години и половина законовият праг е повече от половината присъда - най-малко 5 години и 3 месеца.

Затова дори новото дело да не беше прекратено заради шестмесечния срок, съдът пак щеше да се сблъска със съществена пречка. Без изтърпяване на необходимата част от наказанието освобождаването не може да бъде допуснато, независимо от останалите аргументи в предложението.

Евелин Банев изтърпява общо 10 години и половина затвор по делата срещу него в България, Италия и Румъния. Той има три влезли в сила присъди - за наркотрафик и пране на пари. В България беше осъден през 2018 г. на 6 години затвор, в Италия получи 20 години лишаване от свобода за международен трафик на кокаин, а в Румъния присъдата му е 10 години затвор.

Брендо се предаде на българските власти през юни 2024 г., след като 6 години беше издирван. Оттогава той е в затвора, като според данните в случая до момента е изтърпял две години след предаването си.

Сега основният въпрос вече не е само дали Банев може да бъде освободен предсрочно, а дали изобщо е било допустимо да се започне нова процедура толкова скоро след последния отказ. Решението на апелативния съд ще покаже дали прекратяването на делото остава в сила, или казусът ще се върне за ново разглеждане.

Случаят отново насочва вниманието към прецизността на затворническата администрация при дела с присъди от няколко държави. При такива казуси една грешно отчетена дата може да промени цялата процедура и да отвори нов съдебен спор. Общественият интерес около Брендо прави всяка подобна стъпка още по-чувствителна, защото тук формалните срокове се превръщат в тест за доверието към институциите.

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