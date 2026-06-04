Съдът започва делото за АТВ трагедията под обществен натиск

Протест в подкрепа на близките на загиналата 35-годишна Христина е организиран днес пред Съдебната палата в Бургас преди началото на делото срещу 19-годишния Никола Бургазлиев. Близки на жертвата и на ранените деца настояват за справедлив процес и максимално наказание, след като трагедията в Слънчев бряг остави едно семейство без майка и няколко деца със сериозни травми.

Бащата на две от пострадалите деца - Юлиян Здравков, призова хората, които искат подобни случаи да не се повтарят, да дойдат пред съда. Днешното заседание е разпоредително и поставя началото на съдебната фаза по един от най-тежките пътни инциденти по Черноморието през последните години.

„Призовавам всички хора, които искат подобни трагедии да не се повтарят и системата да започне да работи, да дойдат пред съда“, каза Здравков пред бТВ преди заседанието.

Семейството настоява за най-тежкото наказание, което законът допуска. Според близките болката от случилото се вече е присъда за тях, която няма край, а съдът трябва да даде ясен отговор за отговорността на обвиняемия.

„Ние вече изтърпяваме нашата присъда до живот. Максималното, което законът позволява, това трябва да получи и той“, заяви Юлиян Здравков.

Инцидентът стана на 14 август миналата година в Слънчев бряг, в последния ден от семейната почивка на Христина. Тя се прибирала от плажа с двете си деца и още две деца от семейството, когато била пометена от АТВ. Христина загина, а три деца бяха ранени.

Според прокуратурата Бургазлиев е причинил смъртта на жената и средни телесни повреди на няколко деца, след като управлявал атракционното превозно средство след употреба на марихуана. Обвинението е за деяние, извършено при евентуален умисъл.

Юлиян Здравков е категоричен, че фактите по случая са ясни, защото има видеозапис от случилото се. По думите му записът показва цялата траектория на АТВ-то и липса на опит за спиране или избягване на хората.

„Има запис от първата до последната минута. Всичко се вижда. Качва се на бордюра, удря ги и ги хвърля като кегли. След това ги удря втори път“, заяви той.

„В цялата траектория няма никаква реакция - нито спирачка, нито опит да ги избегне“, допълни Здравков.

По думите му експертизите показват, че АТВ-то се е движело с около 38 км/ч в момента на удара. Месеци след катастрофата част от децата все още не са преодолели преживяното.

По-голямото момиче, което е получило комоцио и множество наранявания, не помни самата катастрофа. По-малката, която е била със счупен крак, е единствената, която си спомня момента на удара.

„По пътя към болницата постоянно говорех с нея. Попитах я какво помни. Тя ми каза: „Тате, той ни удари втори път“, разказа бащата.

„Тогава не разбирах какво има предвид, но когато видяхме записа, осъзнахме какво е видяла“, добави той.

Най-тежко остава състоянието на малкия Марти, който загуби майка си в трагедията. По думите на Здравков детето все по-често пита за нея и има нужда от още много време както за възстановяване, така и за обяснение на случилото се.

Почти 10 месеца след инцидента делото влиза в съда. Разпоредителното заседание трябва да даде ход на съдебната фаза и да очертае как ще продължи процесът срещу Никола Бургазлиев.

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