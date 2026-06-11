Явор Златанов осъди прокуратурата и посочи Петьо Еврото като господар в сянка

Прокуратурата трябва да плати 100 000 евро обезщетение на бизнесмена Явор Златанов заради неправомерното му задържане по казуса „Осемте джуджета“. Това реши Софийският градски съд, като в мотивите си магистратите посочват, че арестът и престоят му зад решетките не са били продиктувани от целите на обективно наказателно разследване, а от стремеж за превземане на бизнес.

Решението е един от най-тежките съдебни удари по институционалната роля на прокуратурата в скандала, свързан с бившия следовател Петьо Петров, известен като Петьо Еврото. Според портала Лекс.бг съдът приема, че с ареста на Златанов е било нарушено правото му на свобода и сигурност, защото целта не е била провеждане на законно разследване.

Съдебният удар по версията за „нормално разследване“

Името на Явор Златанов стана публично известно след разследването на Антикорупционния фонд за ресторанта „Осемте джуджета“, където според разказите на участници и свидетели Петьо Петров-Еврото е упражнявал влияние върху прокурорски и полицейски действия. АКФ описва ресторанта като неформален офис на Петров, около който са се преплитали бизнес спорове, институционален натиск и действия на държавни органи.

В основата на случая стои спорът между Явор Златанов и баща му Илия Златанов за семейния бизнес с производство на асансьори. И двамата по-късно обвиняват Петьо Петров в рекет и намеса в конфликта. В края на юни 2019 г. Илия Златанов бил насочен да потърси съдействие от Петров и отишъл в „Осемте джуджета“. Само ден по-късно тогавашният главен прокурор Иван Гешев обединява три преписки по предишни жалби на бащата срещу сина, а след още една жалба започва разследване срещу Явор Златанов.

Решението на Софийския градски съд променя тежестта на този разказ. То вече не оставя случая само в полето на твърденията на пострадал бизнесмен, а въвежда съдебна констатация, че действията срещу Златанов са излезли извън рамката на легитимното разследване. Това е особено важно, защото за първи път съдебен състав формулира толкова директно, че арестът и обвиненията по линия на „Осемте джуджета“ са били използвани за цел, различна от наказателното преследване.

„Бях лишен от свобода, за да бъда ограбен“

В ефира на Нова телевизия тази сутрин Златанов заяви, че съдебното решение има две лица - морална победа и болезнено ниско обезщетение спрямо преживяното. „Първото е, че съдът направи една важна стъпка, като официално призна правотата ми и това, че прокуратурата е действала незаконно и престъпно спрямо мен. Но това е само морална победа, защото проблемът е в символиката на обезщетението. Аз бях незаконно лишен от свобода с една-единствена цел - да бъда ограбен, съсипан, мачкан и тормозен. Бях поставен на ръба на смъртта и трябваше да избера между живота си и прехвърлянето на бизнеса на Пепи Еврото“, каза Златанов.

По думите му той не очаква съдебното решение да доведе автоматично до нови ефективни разследвания срещу лицата, свързани със случая. „Не, не очаквам. Защото тези, които повдигат обвиненията, са подчинени на Пепи Еврото. Те умишлено повдигат обвиненията по такъв начин, че да не могат да бъдат потвърдени от нито един съдебен състав. Убеден съм, че той все още диктува. Докато не се смени Висшият съдебен съвет, ще бъде господар на нашата прокуратура“, заяви бизнесменът.

2500 евро за Петьо Еврото и 100 000 евро за незаконния арест

Златанов определи като обиден факта, че по историята с отнетото злато и пари Петьо Еврото е бил осъден за документна измама и трябва да плати малко над 2500 евро. „Това показва, че в България прокурорите може да извършват каквито престъпления поискат и да останат безнаказани“, подчерта той.

Бизнесменът атакува и размера на присъдените разноски за адвокатска защита. По думите му юристите от адвокатската кантора, които са подготвили цялата искова молба по делото, са получили присъдени 520 лева разноски. „Това е сумата за шест години работа. Това е сумата, която съдът е преценил, че прокуратурата трябва да плати, за да мога аз да се разплатя с адвокатите по делото. Моята претенция е за 7 милиона евро“, каза Златанов.

На този фон присъдените 100 000 евро изглеждат едновременно пробив и недостатъчна развръзка. Те са съдебно признание, че държавното обвинение е носило отговорност за тежко нарушение, но не дават отговор кой персонално ще понесе последиците за действията, описани от съда като насочени към превземане на бизнес. Именно този въпрос продължава да стои над „Осемте джуджета“ като най-тежкото обвинение към системата.

Разказът за ареста, фабриката и болестта

Златанов разказа и какво е преживял през 2019 г. „Моето малко дете се роди на 11 юли. На 17 юли, един ден след като беше изписано от родилното, нахлуха в дома ни, измъкнаха ме, взеха всичките ми автомобили, цялото ми злато и всички пари. Завзеха фабриката ми и ме вкараха в ареста. Жена ми, току-що родила, беше принудена да започне да тича навсякъде, за да се опитва да оправя нещата. Докато бях в ареста, изхвърлиха моята охрана от фабриката и превзеха предприятието с помощта на специализирани полицейски сили, които бяха изпратени от Петьо Еврото“, спомня си той.

По думите му загубата на контрол върху бизнеса е била съпроводена и със срив на здравето му. „Останах без бизнес, докато бях заключен зад решетките. След това съсипаха и здравето ми. Държаха ме 36 дни с уросепсис в ареста в „Банишора“. Отслабнах до 68-69 килограма. Бях като ходещ скелет. Самият лекар в ареста ми казваше всеки ден: „Яворе, за теб всеки час е ценен. Не знам защо прокурорите те държат тук, вместо да ти позволят да се лекуваш, защото ние не можем да те лекуваме“. В крайна сметка, точно преди да умра, ме закараха в болница „Лозенец“, където д-р Борил Петров ми спаси живота. Но мъченията и натискът продължиха. Докато не получиха това, което искат - дяловете от бизнеса ми“, заяви Златанов.

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