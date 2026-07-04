Жена остава в ареста за измами с еврофинансиране, щетите минават 1,6 млн. лева

Софийският районен съд остави в ареста 39-годишната Гинка Борисова, обвинена за участие в мащабна измамна схема с обещания за финансиране по европейски програми. Магистратите приеха, че няма достатъчно данни тя да се укрие, но отчетоха реална опасност да извърши ново престъпление. Решението не е окончателно и ще бъде обжалвано пред по-горна инстанция на 9 юли.

Според разследването Борисова е убеждавала граждани да теглят банкови кредити, като им обещавала, че след това ще получат финансиране по европейски програми и допълнителни доходи. Схемата е действала в продължение на години - от 2020 до 2025 г., а проверката се води от Столичната дирекция на вътрешните работи под надзора на Софийската районна прокуратура.

По данни на разследващите жената се представяла за упълномощено лице, свързано с политическа организация. Така успявала да създаде доверие у потенциалните жертви и да ги убеди, че тегленето на кредити ще им донесе бъдещо финансиране и печалба.

До момента са установени 25 пострадали. Щетите надхвърлят 807 хил. евро, или близо 1,6 млн. лева. От полицията очакват броят на потърпевшите да нарасне, тъй като продължават да постъпват нови сигнали.

От СДВР съобщават, че Борисова няма предишни криминални регистрации. Тя е работила като касиер извън банковия сектор. Според разследващите обаче е използвала служебното си положение и изграденото доверие, за да въвежда хората в заблуждение.

Съдът прие, че най-тежката мярка за неотклонение е необходима заради риска от ново престъпление. Окончателното решение дали обвиняемата ще остане за постоянно в ареста предстои да бъде взето след разглеждането на жалбата.

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