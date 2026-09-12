Жена остава в ареста за измами с еврофинансиране, щетите минават 1,6 млн. лева
Според разследването Гинка Борисова убеждавала хора да теглят кредити срещу обещания за европейски пари
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Според разследването Гинка Борисова убеждавала хора да теглят кредити срещу обещания за европейски пари
Гръцкото правителство избра Прокопис Павлопулос за президент на страната. 64-годишният бивш консерватор и министър бе номиниран от премиера Алексис Ци...
Плевнелиев каза, че е обединител, а не разединител на нацията
София. България е изправена пред риска да не може да усвои голяма част от близо 2,5 млрд. евро европейски средства за нова инфраструктура в периода 20...