Край на авантата в почивните станции

Да бъде извършен цялостен преглед и да се актуализират цените на стоките и услугите, предоставяни от почивни бази и други обекти, стопанисвани от органите на изпълнителната власт, както и от държавните предприятия. Това реши правителството на заседанието си.

В продължение на години цените на стоките и услугите, предлагани в тях, са определяни без единен подход и без системна връзка с действителните разходи за тяхното предоставяне, посочва Нова телевизия. Ще бъде въведен механизъм за периодичен преглед и актуализиране на цените въз основа на изменението на разходите, инфлационните процеси и пазарните условия. Това ще предотврати натрупването на нови дисбаланси и ще осигури устойчивост на ценовата политика в дългосрочен план.

Мярката е част от по-широка политика за повишаване ефективността на публичния сектор, подобряване управлението на държавните активи и укрепване устойчивостта на публичните финанси. В дългосрочен план се очаква тя да подобри възвръщаемостта на публичните активи, да ограничи натрупването на отложени разходи за ремонти и поддръжка и да намали риска от необходимостта от извънредно бюджетно финансиране за възстановяване на амортизирана материална база.

С нея ще бъде преустановена практиката неявно бюджетът да субсидира дейности, които по своя характер представляват предоставяне на стоки и услуги срещу заплащане и не са част от основните публични функции на държавата. Ще бъдат ясно разграничени случаите, в които държавата съзнателно предоставя подкрепа поради социални, здравни, образователни или други обществени съображения, и случаите, в които се предоставят стоки и услуги с преобладаващо търговски характер.

Обобщен доклад за резултатите от изпълнението на решението да бъде изготвен и внесен в Министерския съвет до 31 декември 2026 г. от министъра на финансите.