Голям успех! Наш исторически курорт изпъкна на световната карта
Министър Мирослав Боршош обяви сензационно членството на Хисаря в авторитетната Европейска асоциация...
България е водещият избор на българските туристи, каза Боршош
TUI ще инвестира и в още два хотела в Европа
Районът около Кавала е добре познат на българските туристи и те са с интерес да инвестират именно та...
Хотелиери от „Слънчев бряг“ и „Златни пясъци“ отчитат по-силен сезон от 2019 г., която се смята за б...
Важно е още, че се съхранява културното наследство
Сред основните теми бе инициативата "Дестинация Балкани“
На мястото на някогашните директорски кабинети, днес е разположен музеят на алпинизма
На второ място е Италия
Подгласници на българския черноморски курорт са Будва в Черна гора и Алмерия в Испания
Източноазиатски скариди завладяват реката и заплашват екосистемата
Реформа след трагедията - държавата влиза в играта
Работим с отговорност към делото, започнало от Алеко Константинов и Иван Вазов
В момента община Петрич ремонтира и пътя към хижите в Беласица
Нови правила и мерки на континента
Комплексът ще работи активно и през месец септември
Там е далеч по-изгодно в сравнение с други популярни европейски дестинации
От години се засилват протестите срещу прекомерния туризъм в Европа
20 души са се удавили по Черноморието от началото на лятото
Кметове и експерти виждат в единната валута шанс за привличане на повече туристи и инвеститори